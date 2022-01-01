إنجاز مشروع الطاقة الشمسية لتشغيل مضخات آبار مياه في مخيم عين الحلوة

بيروت/سما/

أنهت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الجمعة، مشروع تشغيل مضخات آبار المياه في مخيم عين الحلوة بالطاقة الشمسية.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين احمد أبو هولي ان مشروع تشغيل مضخات ابار المياه في المخيمات ذي أولوية للاجئين الفلسطينيين، الذي يعانون من نقص في مياه الشرب، لافتاً الى انه بعد الانتهاء من انجاز المشروع وبدء العمل بتشغيل المضخات ستعالج مشكلة ازمة المياه في المخيم، والتي كانت عملية ضخها مرتبطة بتشغيل المضخات عبر "المازوت" ذي التكلفة العالية.

وأكد انه بدءاً من اليوم ستكون عملية ضخ المياه بشكل يومي.

وأشار أبو هولي الى ان مشاريع الطاقة الشمسية وغيرها من مشاريع تطويرية في المخيمات الفلسطينية بلبنان تنفذها دائرة شؤون اللاجئين، تأتي بتوجيهات من الرئيس محمود عباس، ومكرمة سيادته بتخصيص مليون دولار لتلبية احتياجات المخيمات من مشاريع ملحة.

وحضر الافتتاح وفد من دائرة شؤون اللاجئين في لبنان برئاسة مدير الدائرة جمال فياض، وأمين سر حركة "فتح" وفصائل "مُنظمة التحرير الفلسطينية" في منطقة صيدا ماهر شبايطة، وعضو قيادة مُنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان واللجنة المركزية لحزب الشعب الفلسطيني غسان أيوب، ومسؤول "القوة المُشتركة الفلسطينية" في مُخيم عين الحلوة عبد الهادي الأسدي، وأمين سر اللجان الشعبية في منطقة صيدا عبد الرحمن أبو صلاح.