  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إنجاز مشروع الطاقة الشمسية لتشغيل مضخات آبار مياه في مخيم عين الحلوة

الجمعة 16 ديسمبر 2022 08:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
إنجاز مشروع الطاقة الشمسية لتشغيل مضخات آبار مياه في مخيم عين الحلوة



بيروت/سما/

أنهت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الجمعة، مشروع تشغيل مضخات آبار المياه في مخيم عين الحلوة بالطاقة الشمسية.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين احمد أبو هولي ان مشروع تشغيل مضخات ابار المياه في المخيمات ذي أولوية للاجئين الفلسطينيين، الذي يعانون من نقص في مياه الشرب، لافتاً الى انه بعد الانتهاء من انجاز المشروع وبدء العمل بتشغيل المضخات ستعالج مشكلة ازمة المياه في المخيم، والتي كانت عملية ضخها مرتبطة بتشغيل المضخات عبر "المازوت" ذي التكلفة العالية.

وأكد انه بدءاً من اليوم ستكون عملية ضخ المياه بشكل يومي.

وأشار أبو هولي الى ان مشاريع الطاقة الشمسية وغيرها من مشاريع تطويرية في المخيمات الفلسطينية بلبنان تنفذها دائرة شؤون اللاجئين، تأتي بتوجيهات من الرئيس محمود عباس، ومكرمة سيادته بتخصيص مليون دولار لتلبية احتياجات المخيمات من مشاريع ملحة.

وحضر الافتتاح وفد من دائرة شؤون اللاجئين في لبنان برئاسة مدير الدائرة جمال فياض، وأمين سر حركة "فتح" وفصائل "مُنظمة التحرير الفلسطينية" في منطقة صيدا ماهر شبايطة، وعضو قيادة مُنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان واللجنة المركزية لحزب الشعب الفلسطيني غسان أيوب، ومسؤول "القوة المُشتركة الفلسطينية" في مُخيم عين الحلوة عبد الهادي الأسدي، وأمين سر اللجان الشعبية في منطقة صيدا عبد الرحمن أبو صلاح.

#الطاقة الشمسية

الأكثر قراءة اليوم

فيديو: انفجار أكبر حوض أسماك في العالم

دعوة إسرائيلية لخطف أبناء قادة "حماس"

نتنياهو: أسعى لإبرام اتفاقية مع السعودية وعلى واشنطن تأكيد التزامها تجاه الرياض

بالفيديو: إطلاق نار يستهدف مركبة إسرائيلية قرب نابلس

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

قلق إسرائيلي من حكومة نتنياهو المقبلة.. "وقعنا في خطأ استراتيجي جسيم"

أول تعليق من ملك الأردن على استشهاد ضابط شرطة رفيع على يد مخربين

الأخبار الرئيسية

البرلمان الاوروبي يصدر بيانا هاما حول حل الدولتين وحماس ...

نيويورك تايمز: حكومة إسرائيلية بقيادة متطرفين ستقود للفوضى الكبرى

صحيفة عبرية: استراتيجية "الصهيونية الدينية" رفع الأمور إلى حرب "يأجوج ومأجوج"

دعوة إسرائيلية لخطف أبناء قادة "حماس"

الصحة بغزة تتحدث عن الإنفلونزا الموسمية وتوجه نصائح للمواطنين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم