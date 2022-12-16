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المالكي يطلع مسؤولا بريطانيا على الأوضاع الخطيرة في الأراضي المحتلة

الجمعة 16 ديسمبر 2022 07:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
المالكي يطلع مسؤولا بريطانيا على الأوضاع الخطيرة في الأراضي المحتلة



لندن/سما/

أطلع وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وزير الدولة للشؤون الخارجية البريطاني طارق أحمد على الأوضاع الخطيرة في الأراضي المحتلة، خصوصا التصعيد من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي والإعدامات الميدانية واعتداءات المستوطنين المستمرة.

كما ناقش الطرفان، خلال لقاء عقد في مقر وزارة الخارجية البريطانية في العاصمة لندن، اليوم الجمعة، بحضور سفير فلسطين لدى المملكة المتحدة حسام زملط، الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي يتم تشكيلها والتي تضم في صفوفها جهات وأحزاب وشخصيات متطرفة وعنصرية تمت ادانتها بالإرهاب والعنف حتى في المحاكم الإسرائيلية نفسها، وموقف الحكومة البريطانية من ذلك.

وتم التطرق الى تصويت المملكة المتحدة في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، ومطالبة لندن بالالتزام بالقانون الدولي وبحق فلسطين في اللجوء إلى المحاكم والجهات الدولية من أجل المطالبة بالحقوق الفلسطينية.

وتم الاتفاق على زيارة يقوم بها وزير الخارجية البريطانية جيمس كليفرلي ووزير الدولة للشؤون الخارجية طارق أحمد قريبا، من أجل استمرار الحوار الثنائي بين المملكة المتحدة وفلسطين.

#رياض المالكي #بريطانيا

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