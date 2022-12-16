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الصحة بغزة تتحدث عن الإنفلونزا الموسمية وتوجه نصائح للمواطنين

الجمعة 16 ديسمبر 2022 06:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة تتحدث عن الإنفلونزا الموسمية وتوجه نصائح للمواطنين



غزة/سما/

قال د. رامي العبادلة استشاري ومدير وحدة سلامة المرضى ومكافحة العدوى بوزارة الصحة في قطاع غزة، "إن منظمة الصحة العالمية أشرفت على لقاحات خاصة بالإنفلونزا الموسمية، وهي متداولة ومعروفة، وهذه اللقاحات تكون ضد الفيروسات الأكثر شدة التي تستدعي دخول المستشفى".

وأضاف خلال حديثه عبر اذاعة الأقصى مساء اليوم" عندما تبدأ أعراض صعوبة التنفس وهذه إشارة على بداية الخطورة، وبالتالي كل من يشعر بضيق في التنفس يجب مراجعة المستشفى.

وقال العبادلة: إن أعراض الإنفلونزا الموسمية تختلف شدتها من شخص لآخر، وأيضًا هناك فيروسات مختلفة والتي تتسبب بالإنفلونزا وتتلاشى أعراض الإنفلونزا "تلقائياً" وتحتاج وقتًا من أسبوع إلى أسبوعين، وتختلف كذلك من شخص لآخر.

حيث أكد أن وزارة الصحة وفّرت 10 آلاف لقاح وتم توزيعها على الأشخاص الذين يحتاجون هذها للقاحات.

ونوه العبادلة إلى أن جميع الفيروسات التنفسية تنتقل عبر الرذاذ، أو عبر ملامسة الأسطح الملوثة،وبالتالي ننصح بضرورة الأخذ بإجراءات الوقاية والسلامة مشددًا كذلك على أن أعراض كورونا أصبحت مشابهة بشكل كبير للإنفلونزا الموسمية خاصةً بعد ظهور عدد من الفيروسات المتحورة لكورونا.

ولفت إلى أن أشد الأعراض وأخطرها التي قد تحدث للمصاب بالإنفلونزا الموسمية هو التهاب الشعب الهوائية في الرئتين، وهذه الحالة تحتاج إلى متابعة خاصة في المستشفى.

ونصح العبادلة بالإكثار من السوائل وتناول الحمضيات لأنها تعزز الجهاز المناعي، ولا ننصح أبدًا باستخدام المضادات الحيوية أثناء الإصابة بالإنفلونزا لأنها قد تُحدِث نتائج عكسية.

#الصحة بغزة #الانفلونزا الموسمية

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