فيديو: تحطم مقاتلة إف-35 بي أميركية أثناء هبوطها

وكالات/سما/

نشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مقاتلة أميركية من طراز "إف -35 بي" وهي تهبط تدريجيا على مدرج قاعدة جوية في فورت وورث، ثم تتحطم بعد هبوط الفاشل.

وبدت الطائرة المقاتلة "إف-35 بي" وكأنها تهبط بهدوء، ولكن ما أن لامست مدرج القاعدة الجوية، حتى ارتدت للأعلى ثم للأمام، وبعد أن هدأت قليلا، شوهد الطيار وهو يقذف بالجو بواسطة مقعد الطيار.

#Breaking New much clearer video, courtesy Kitt Wilder, of STOL variant F35 B model landing JRB Fort Worth, and pilot ejects. Condition of pilot still unknown. @CBSDFW pic.twitter.com/BeERIeyhtO — Doug Dunbar (@cbs11doug) December 15, 2022

كما شوهد دخان كثيف يخرج من الطائرة المقاتلة بعيد هبوطها الأخير، وقبل أن تلتف على محور المقدمة.

وتداولت مواقع على صفحات موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي مقطعا مصورا للطائرة المقاتلة أثناء حدوث ذلك، فيما شوهد الطيار وهو يندفع من الطائرة مع كرسيه، ومن ثم هبوطه بالمظلة.



وقال المتحدث باسم شركة الصناعات العسكرية الأميركية "لوكهيد مارتن"، أمس الخميس، إن طائرة مقاتلة أميركية من الجيل الخامس طراز "إف 35"، تحطمت خلال رحلة تجريبية في قاعدة فورت وورث الجوية بولاية تكساس.