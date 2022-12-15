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فيديو: تحطم مقاتلة إف-35 بي أميركية أثناء هبوطها

الجمعة 16 ديسمبر 2022 05:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: تحطم مقاتلة إف-35 بي أميركية أثناء هبوطها



وكالات/سما/

نشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مقاتلة أميركية من طراز "إف -35 بي" وهي تهبط تدريجيا على مدرج قاعدة جوية في فورت وورث، ثم تتحطم بعد هبوط الفاشل.

وبدت الطائرة المقاتلة "إف-35 بي" وكأنها تهبط بهدوء، ولكن ما أن لامست مدرج القاعدة الجوية، حتى ارتدت للأعلى ثم للأمام، وبعد أن هدأت قليلا، شوهد الطيار وهو يقذف بالجو بواسطة مقعد الطيار.

  كما شوهد دخان كثيف يخرج من الطائرة المقاتلة بعيد هبوطها الأخير، وقبل أن تلتف على محور المقدمة.

وتداولت مواقع على صفحات موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي مقطعا مصورا للطائرة المقاتلة أثناء حدوث ذلك، فيما شوهد الطيار وهو يندفع من الطائرة مع كرسيه، ومن ثم هبوطه بالمظلة.


وقال المتحدث باسم شركة الصناعات العسكرية الأميركية "لوكهيد مارتن"، أمس الخميس، إن طائرة مقاتلة أميركية من الجيل الخامس طراز "إف 35"، تحطمت خلال رحلة تجريبية في قاعدة فورت وورث الجوية بولاية تكساس.

#ة إف-35 بي #طائرة أمريكية

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