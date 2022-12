فيديو: تحطم مقاتلة إف-35 بي أميركية أثناء هبوطها

نشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مقاتلة أميركية من طراز "إف -35 بي" وهي تهبط تدريجيا على مدرج قاعدة جوية في فورت وورث، ثم تتحطم بعد هبوط الفاشل.

وبدت الطائرة المقاتلة "إف-35 بي" وكأنها تهبط بهدوء، ولكن ما أن لامست مدرج القاعدة الجوية، حتى ارتدت للأعلى ثم للأمام، وبعد أن هدأت قليلا، شوهد الطيار وهو يقذف بالجو بواسطة مقعد الطيار.

#Breaking New much clearer video, courtesy Kitt Wilder, of STOL variant F35 B model landing JRB Fort Worth, and pilot ejects. Condition of pilot still unknown. @CBSDFW pic.twitter.com/BeERIeyhtO