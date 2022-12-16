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وزير المجاهدين الجزائري يهدي نسخة من المصحف الشريف إلى المسجد الأقصى

الجمعة 16 ديسمبر 2022 04:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير المجاهدين الجزائري يهدي نسخة من المصحف الشريف إلى المسجد الأقصى



القدس المحتلة/سما/

أهدى وزير المجاهدين وذوي الحقوق في جمهورية الجزائر، العيد ربيقة، نسخة من المصحف الشريف إلى المسجد الأقصى المبارك.

وسلم المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، ومستشار ديوان الرئاسة لشؤون القدس أحمد الرويضي، اليوم الجمعة، النسخة من المصحف الشريف إلى مدير المسجد الأقصى المبارك الشيخ عمر الكسواني.

وأعرب المفتي عن اعتزازه بإخواننا الجزائريين، سائلا الله تعالى أن ينفع هذا الكتاب الكريم القارئين والمرتلين الذين يؤمون المسجد الأقصى المبارك.

من جهته، قال الكسواني إن القرآن الكريم هو أعظم هدية عند الله عز وجل، شاكرا وزير المجاهدين وذوي الحقوق الجزائري على هذه الهدية، وجمهورية الجزائر على مواقفها المشرفة تجاه القضية الفلسطينية والوقوف إلى جانب أهل فلسطين وبيت المقدس.

#الجزائر #المصحف الشريف #المسجد الاقصى

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