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إصابات إثر قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

الجمعة 16 ديسمبر 2022 03:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات إثر قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية



قلقيلية/سما/

 أصيب عشرات المواطنين بالاختناق، اليوم الجمعة، إثر قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، شرق قلقيلية.

وأفاد الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية مراد شتيوي بأن جنود الاحتلال أطلقوا صوب المشاركين في المسيرة قنابل الغاز المسيل للدموع بشكل كثيف، ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق الشديد بينهم أطفال، جرى علاجهم ميدانيا.

وانطلقت المسيرة بعد صلاة الجمعة من مسجد عمر بن الخطاب، ردد المشاركون فيها الشعارات الوطنية الداعية لتصعيد المقاومة الشعبية، ردا على استمرار اعتداءات المستوطنين على أبناء شعبنا وممتلكاتهم في مختلف محافظات الوطن.

#كفر قدوم

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