رام الله/سما/

خصصت الصحف الرئيسية الفلسطينية الثلاث (الأيام، والحياة الجديدة، والقدس) الصادرة اليوم الجمعة، جل صفحاتها الأولى لاستمرار اعتداءات الاحتلال بحق المواطنين وممتلكاتهم، والاستيلاء على الأراضي وتوسيع الاستيطان، والجهود الفلسطينية على صعيد المؤسسات الدولية لوقف هذه الاعتداءات.

وفيما يلي أبرز هذه العناوين:

الحياة الجديدة

- إصابة مواطنين في مخيم عسكر واعتقال 24 مواطنا في الضفة بينهم 17 في بيت أمر

- الاحتلال يهدم منزلا قرب الخليل ويخطر بوقف العمل والبناء بستة أخرى في كفر الديك

- بهدف تهويده: بؤرة استيطانية جديدة في الجليل

- الرئيس يعزي عائلة الزعنون بوفاة القائد الوطني الكبير "أبو الأديب"

- التقى الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة وسفراء وقناصل وممثلي دول الاتحاد الأوروبي.. اشتية: الاحتلال يهدد الطفولة ويشوهها ويحرم الأطفال من أبسط حقوقهم

- الجمعية العامة تعتمد بالأغلبية قرار السيادة الدائمة لشعبنا على موارده الطبيعية

- الرويضي: حراك لتسريع السيطرة على القدس في ضوء الاتفاقات الموقعة بين الأحزاب الإسرائيلية

- تدهور الوضع الصحي للأسير عاصف الرفاعي المصاب بالسرطان

- المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية: قوانين التحالف اليميني تستهدف الديمقراطية والشرائح الضعيفة

- مسؤول بالنيابة الإسرائيلية: تعزز الاتهام لنتنياهو بتلقي رشوة في "الملف 4000"

الأيام

- الاحتلال يواصل الهدم ويخطر بوقف بناء منازل في كفر الديك ومسافر يطا

- الأمم المتحدة تعتمد قرارا بشأن سيادة الشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية

- الأمم المتحدة تدين عنف المستوطنين واستخدام الاحتلال المفرط للقوة في الضفة

- واشنطن: على إسرائيل تعزيز الشفافية في عمليات التنقل من وإلى غزة

- تشييع جثمان القائد سليم الزعنون في عمان

- "الكنيست": وثيقة سرية تناقش أنواع الأسلحة المستخدمة ضد الفلسطينيين

- الأسير المريض ناصر أبو حميد يفقد الذاكرة

- بدء إجراءات نقل جثامين ثمانية من ضحايا قارب تونس إلى غزة

- نتنياهو: لإبرام "اتفاقية سلام" مع السعودية... يمكن للفلسطينيين إدارة شؤونهم ولكن الأمن في يد إسرائيل

القدس

- بؤرة استيطانية على أراضي بيت جالا وعمليات هدم وإخطارات تستهدف 11 منزلا ومنشأة

- جماعات الهيكل تدعو لاقتحام الأقصى في "عيد الأنوار"

- اشتية يدعو الاتحاد الأوروبي لمواجهة الحكومة الإسرائيلية الجديدة

- البرلمان الأوروبي يدعو لعقد مؤتمر دولي للسلام

- تشييع جثمان القائد الوطني الكبير سليم الزعنون في عمان

- قناة سويدية تثير غضب إسرائيل لنشرها خريطة كتب عليها فلسطين

- قمة الرياض.. رافعة عربية وإسلامية وذات بعد اقتصادي وسياسي كبير