  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مستوطنون يقتحمون "الحفيرة" والاحتلال يعيق تنقل المواطنين جنوب جنين

الجمعة 16 ديسمبر 2022 03:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يقتحمون "الحفيرة" والاحتلال يعيق تنقل المواطنين جنوب جنين



جنين/سما/

قتحم عشرات المستوطنين، اليوم الجمعة، منطقة الحفيرة جنوب جنين، فيما أعاق جنود الاحتلال تنقل المواطنين على مفرق بلدة عرابة.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية، بأن عشرات المستوطنين، بحماية قوات الاحتلال، اقتحموا المنطقة التابعة لأراضي بلدة عرابة من الجهة الشمالية الشرقية، بعد إغلاق المنطقة، وأدوا طقوسا تلمودية في المكان، حيث تصدت لهم مجموعة من الشبان.

وأضافت المصادر ذاتها، إن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا مفاجئا على مفرق عرابة- القريب من منطقة (الحفيرة)- وأعاقت تحركات المواطنين وانتشرت بكثافة في المنطقة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات .

ــــ

#الحفيرة #جنين

الأكثر قراءة اليوم

نتنياهو: أسعى لإبرام اتفاقية مع السعودية وعلى واشنطن تأكيد التزامها تجاه الرياض

رئيسة البرلمان الأوروبي : إصلاحات واسعة بعد فضيحة الفساد المرتبطة باستضافة قطر لكاس العالم

نتنياهو يخضع للابتزاز : لن يدخل احد من المتدينين السجن لرفضه الخدمة العسكرية

اشتية : الحكومة الاسرائيلية الجديدة تهدد وجود شعبنا ومؤسساته ودولته

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

الامن العام الاردني: استشهاد عقيد برصاصة مخربين في محافظة معان

القائمة المحدثة لأسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة

الأخبار الرئيسية

photo_2022-12-16_14-11-11

بالفيديو: إطلاق نار يستهدف مركبة إسرائيلية قرب نابلس

قلق إسرائيلي من حكومة نتنياهو المقبلة.. "وقعنا في خطأ استراتيجي جسيم"

_105877921_gettyimages-1052452118

ذي إنترسيبت: واشنطن ماضية في بناء سفارتها في القدس على أرض فلسطينية مسروقة

فضحية مدوية : الجيش الإسرائيلي يرسل جنوده الفقراء للقتال بينما يعين أبناء الأغنياء في وظائف آمنة

image_processing20220815-205898-zw2pe1

تعليم غزة تنفي مزاعم إسرائيلية حول أنفاق في المدارس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم