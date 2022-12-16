مستوطنون يشقون طريقا ترابية جنوب دورا

الخليل/سما/

أقدم مستوطنو مستوطنة "ادورا" المقامة على أراضي المواطنين جنوب بلدة دورا، جنوب غرب الخليل، على شق طريق ترابي باتجاه نبعة مياه "فرعا" في أراضي المواطنين بهدف الاستيلاء عليها لصالح المستوطنة.

وأكد المواطن صبري المرقطن، إن مستوطني "ادورا" شقوا طريقا باتجاه عين مياه فرعا، بهدف الاستيلاء عليها وضم مئات الدونمات من أراضي المواطنين.

وأشار إلى أن نبعة المياه هذه والأرض ملك لـــ: سليمان المرقطن، وعبد الفتاح المرقطن، وعبد الرحمن المرقطن، مشيرا إلى أن مساحة الأرض تزيد عن 70 دونما، وعبر عن مخاوفه من توسعة المستوطنة على حساب أراضي المواطنين وممتلكاتهم في المنطقة التي تقدر بآلاف الدونمات.