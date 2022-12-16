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الفريق الرجوب يشارك بالمؤتمر الــ55 لحزب المؤتمر الوطني الافريقي

الجمعة 16 ديسمبر 2022 03:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
الفريق الرجوب يشارك بالمؤتمر الــ55 لحزب المؤتمر الوطني الافريقي



جوهانسبرج/سما/

يشارك أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" الفريق جبريل الرجوب، ممثلا عن عن منظمة التحرير الفلسطينية وحركة "فتح"، في أعمال المؤتمر الــ55 لحزب المؤتمر الوطني الافريقي الحاكم "ANC".

وسيلقي الفريق الرجوب يوم غد السبت، كلمة فلسطين في المؤتمر الذي يحتضن قرابة 4250 عضواً ممثلين عن أفرع الحزب في مقاطعات جنوب افريقيا التسعة، وروابط الحزب الرئيسية، والمحاربين القدامى والمرأة والشبيبة.

وعلى هامش المؤتمر، التقى الفريق الرجوب والوفد المرافق له المكون من: السفير سلمان الهرفي، وبسام الحسيني القائم بأعمال سفارة دولة فلسطين لدى جنوب افريقيا، مع عدد من قيادات وممثلي الحزب الحاكم، وكذلك نائب رئيس البرلمان، والسكرتير العام للحزب الحاكم في زمبابوي، والسكرتير العام للحزب الحاكم في بتسوانا، ووفد من جبهة التحرير الجزائرية.

وستنطلق اليوم أعمال المؤتمر الانتخابي الـ55 لحزب المؤتمر الوطني الافريقي الحاكم العريق والحليف التاريخي لنضال الشعب الفلسطيني ولمنظمة التحرير الفلسطينية وحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، ويحمل المؤتمر شعار "الدفاع عن مكاسب الحرية والارتقاء بها والوحدة من خلال التجديد".

ويعقد المؤتمر في ضاحية ناسرك على مقربة من بلدة سويتو احدى اهم معاقل النضال الجنوب افريقي ضد الأبارتهايد، والتي كان يقطنها الزعيم نلسون مانديلا، والزعيم والتر سيسولو، والقس دوزموند توتو، ومن المتوقع ان تصدر عن المؤتمر قرارات تقدمية داعمة ومؤيدة لنضال شعبنا الفلسطيني.

 

#جبريل الرجوب

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