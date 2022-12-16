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الاحتلال يسلم جثماني الشهيدين شرايعة وعنبر

الجمعة 16 ديسمبر 2022 03:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يسلم جثماني الشهيدين شرايعة وعنبر



رام الله/سما/

سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، جثماني الشهيدين سلامة شرايعة من بلدة بيرزيت، وخالد عنبر "الدباس" من بلدة جفنا، بمحافظة رام الله والبيرة.

وقالت الهيئة العامة للشؤون المدنية، إن طواقمها تسلمت جثماني الشهيدين، وجرى نقلهما إلى مجمع فلسطين الطبي، حيث سيواريا الثرى يوم غد السبت حسب ترتيب عائلتيهما.

وارتقى الشهيدان عقب استهداف جيش الاحتلال لمركبتهما بالرصاص الحي، في 3 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، قرب مخيم الجلزون شمال رام الله، والتي أدت أيضا لإصابة شاب ثالث بجروح خطيرة جرى اعتقاله والإفراج عنه لاحقا، فيما تم احتجاز جثماني الشهيدين منذ ذلك الوقت قبل أن يتم تسليمهما اليوم.

#الاحتلال #الشهيد سلامة شرايعة #خالد عنبر

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