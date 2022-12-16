بالفيديو: إطلاق نار يستهدف مركبة إسرائيلية قرب نابلس

نابلس/سما/

تعرضت مركبة إسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، لاطلاق نار قرب مستوطنة "حفات جلعاد" المقامة على أراضي الفلسطينيين جنوب غرب نابلس، دون وقوع إصابات.

وزعمت مصادر عبرية أن مركبة فلسطينية انسحبت بسلام بعد إطلاقها النار صوب مركبة إسرائيلية شمال قرية مادما جنوب نابلس".

وأضافت المصادر:"مركبة المستوطنين تضررت، وإحدى الرصاصات اخترقت مسند الرأس لمقعد أمامي بالمركبة دون إصابات".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "وردت أنباء عن عملية إطلاق نار تجاه سيارة إسرائيلية قرب مستوطنة حفات جلعاد قرب نابلس، دون وقوع إصابات، وقوات الجيش تجري عمليات تمشيط بحثًا عن المنفذ.









