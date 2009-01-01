تعليم غزة تنفي مزاعم إسرائيلية حول أنفاق في المدارس

غزة/ سما /

اعتبرت وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة، الجمعة، ادعاءات الاحتلال الإسرائيلي بوجود أنفاق في المدارس وبعضها كان تعرض لهجمات سابقة، بأنها محاولة يائسة للتنصل من مسؤولياته عن جرائمه التي ارتكبها ضد المنشآت التعليمية، ومقدمة لارتكاب المزيد من الجرائم.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أن هذه المدارس أعيان مدنية يجب حمايتها وعدم المس بها وفق القانون الدولي الانساني، ما يوجب على كل الجهات ذات العلاقة وفي مقدمتها الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو واليونيسبف التدخل ووضع حد لهذه الهمجية ووقف الاعتداءات المتكررة على المنشآت التعليمية.

وقالت: الاحتلال لا يراعي أي من المواثيق والأعراف الدولية التي توفر الحماية للمنشآت التعليمية، وسجله التاريخي حافل بقصف المدارس وارتكاب المجازر فيها، مثل مجزرته بقصف مدرسة بحر البقر المصرية، ونذكر الجميع بجرائمه التي ارتكبها بوحشية ضد منشآتنا ومرافقنا التعليمية، بدءًا بمجزرة مدرسة الفاخورة عام 2009م، مرورا بقصف 7 مدارس بشكل مباشر خلال عدوان 2014م، وصولا إلى قصفه ثلاثة مدارس بشكل مباشر خلال عدوانه الصيف الماضي وإلحاق الضرر بعشرات المنشآت التعليمية، وجميعها لم يثبت أي من إدعاءات الاحتلال بحقها.

وبينت أن مدير مدرسة معاذ بن جبل الذي اتهمه الاحتلال بتسهيل أعمال للمقاومة من هذه المدرسة خلال عدوان مايو/ أيار 2021م، كانتم تعيينه مديرا بالمدرسة المذكورة في أغسطس/ آب 2022م، ولم يكن يعمل بهذه المدرسة أثناء العدوان المذكور.

وطالبت وزارة التعليم بمحاسبة الاحتلال على كل الجرائم التي ارتكبها ضد مرافقنا التعليمية، داعيةً لتوفير الحماية وضمان عدم المس بهذه المنشآت المدنية المحمية بقوة القانون الدولي، وإلزام المحتل وناطقيه بالتوقف عن التحريض على مقدراتنا التعليمية.