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الشؤون المدنية: سيتم استلام جثماني الشهيدين شراعية وعنبر اليوم

الجمعة 16 ديسمبر 2022 12:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشؤون المدنية: سيتم استلام جثماني الشهيدين شراعية وعنبر اليوم



رام الله / سما /

 أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية، الجمعة، أن الهيئة ستتلم مساء اليوم، من الجانب الإسرائيلي، جثماني الشهيدين سلامة رأفت شراعية، وخالد فادي محمد عنبر من رام الله.

وقالت الهئية : "ضمن المتابعة الحثيثة والمباشرة من معالي الوزير حسين الشيخ من أجل استعادة جثامين كل الشهداء المحتجزة لدى دولة الاحتلال، فإنه سيتم استلام جثماني الشهيدين سلامة رأفت شرايعة من بلدة بيرزيت، وخالد فادي محمد عنبر من بلدة جفنا بمحافظة رام الله والبيرة/ مساء اليوم الجمعة/ من قبل طواقم الهيئة العامة للشؤون المدنية والهلال الاحمر الفلسطيني وذوي الشهيدين".


وأضافت الهيئة، "أن الشهيدين استشهدا برصاص الاحتلال فجر الاثنين بتاريخ 3-10-2022 قرب مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله".

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