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الأمم المتحدة تقر حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره بأغلبية ساحقة

الجمعة 16 ديسمبر 2022 10:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأمم المتحدة تقر حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره بأغلبية ساحقة



رام الله / سما /

 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية ساحقا، قرار حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وصوتت لصالح القرار 168 دولة، مقابل رفض ست دول، فيما امتنعت ثماني دول عن التصويت، ولم تشارك كوستاريكا بالتصويت لكن مندوبها أبلغ مندوب دولة فلسطين بأن بلاده ستطلب تسجيل صوتها لصالح القرار، لتصبح الدولة الــ168 المؤيدة للقرار.

وعبر المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور عن شكر وتقدير دولة فلسطين للدول التي صوتت لصالح القرار "الذي يستدعي بعد هذا الانتظار الطويل أن يرى النور وأن يطبق على أرض الواقع".

وكان القرار اعتمد من اللجنة الثالثة (اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية والاجتماعية والثقافية) للجمعية العامة للأمم المتحدة، في السابع عشر من تشرين الثاني المنصرم بغالبية عظمى، وصوت لصالح القرار آنذاك 167 دولة، وعارضته 5 دول، وامتنعت 7 دول عن التصويت.

وقدمت القرار جمهورية مصر العربية، بالتنسيق مع دولة فلسطين، بالنيابة عن الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وحظي برعاية غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي، ودول أميركا اللاتينية وآسيا وإفريقيا.

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