قناة عبرية تكشف: هذا الثمن الذي دفعه الاحتلال مقابل إطلاق سراح الدرزي "تيران فرو"

القدس المحتلة / سما /

كشفت القناة العبرية 14، الليلة الماضية، تفاصيل جديدة عن الثمن الذي دفعته إسرائيل مقابل إطلاق سراح الدرزي "تيران فرو" الذي دخل جنين قبل أسابيع بالخطأ وقُتل هناك.

وبحسب القناة العبرية، فإن الثمن الذي دفعته إسرائيل مقابل إطلاق سراح الدرزي "تيران فرو"، هو إعلان العفو عن فتحي خازم أبو رعد.

ونقلت القناة عن مسؤولون في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، قولها: "إن أبو رعد أصبح غير مطلوبًا بالنسبة للمؤسسة الأمنية، وطالبوا قوات الأمن بإيقاف ملاحقته بعدما كان يعد المطلوب رقم 1 في جنين بسبب تحريضه المستمر".

ووفقاً للقناة العبرية، فإن السلطة الفلسطينية قامت قبل عدة أيام ضمن اتفاق العفو من إسرائيل بنقل "أبو الرعد خازم" للعلاج في أحد المستشفيات المرموقة في رام الله بعد وعكة صحية ألمت به.