"الخارجية والمغتربين" تتسلم 8 جثامين لشهداء لقمة العيش وجميعهم من غزة

غزة/ سما /

قال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك، "إن سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية التونسية الشقيقة استلمت رسمياً 8 جثامين، تم التعرف عليها بعد مطابقة العينات تعود لشهداء لقمة العيش من أبناء شعبنا وأهلنا في قطاع غزة الحبيب".

وقال الديك في بيان له : "إن السفارة بدورها سلمت الجثامين للشركة الناقلة، كما وتتابع جميع الإجراءات المتعلقة بنقلهم عبر الأراضي المصرية إلى ذويهم وأسرهم في القطاع، وذلك بالتنسيق الكامل مع سفارة دولة فلسطين بالقاهرة".

وأكد أن الرئيس محمود عباس تكفل بتكاليف نقل الجثامين إكرامًا لشهداء لقمة العيش ولأسرهم.

وشكر السفير الديك الأشقاء في تونس رئيساً وحكومةَ وشعبًا، وجميع السلطات التونسية ذات العلاقة على كل ما قدمته من تسهيلات وما بذلته من جهود أخوية مخلصة في التعرف على الجثامين وتأمين نقلها إلى أرض الوطن.

كما أثنى على جهود السفارة في كل من تونس ومصر في متابعة هذه القضية المؤلمة، داعيًا بالرحمة لشهداء لقمة العيش ولذويهم الصبر والسلوان.

وأكد الديك أن الوزارة ستعلن عن موعد نقل الجثامين عند الانتهاء من الترتيبات اللازمة مع السلطات المصرية المختصة.