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تشييع جثمان القائد الوطني الكبير سليم الزعنون في عمان

الجمعة 16 ديسمبر 2022 08:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تشييع جثمان القائد الوطني الكبير سليم الزعنون في عمان



رام الله / سما /

 شُيع، مساء امس الخميس، جثمان القائد الوطني الكبير، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني السابق، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" سليم الزعنون "أبو الأديب"، الذي وافته المنية مساء أمس عن عمر ناهز 89 عاماً في العاصمة الأردنية عمان.

وشارك في التشييع ومراسم دفن الفقيد في مقبرة سحاب الإسلامية، نائب رئيس حركة "فتح" محمود العالول، ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح ونائبه موسى حديد، وأمين سر المجلس فهمي الزعارير، وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" دلال سلامة، وسفير دولة فلسطين في عمان عطا الله خيري، وكادر السفارة، وثلة من الشخصيات السياسية والوطنية الفلسطينية والأردنية.

وأكد المشاركون في تشييع الجثمان، أن الراحل الكبير كان مدرسة في العطاء، ومرجعية للمناضلين، وحكيما في اتخاذ القرارات الوطنية.

كما وعرف عنه أنه من المناضلين الأوائل الأشداء، مدافعاً شجاعاً عن المصالح الوطنية العليا لشعبنا الفلسطيني وفي الدفاع عن الكلمة الحرة، والقرار الفلسطيني المستقل ومن الذين أخلصوا وأفنوا حياتهم في خدمة فلسطين.

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