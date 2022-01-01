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تدهور الوضع الصحيّ للمعتقل عاصف الرفاعي المُصاب بالسرطان

الخميس 15 ديسمبر 2022 02:26 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أكّد نادي الأسير، أنّ الوضع الصحيّ للمعتقل عاصف الرفاعي المصاب بالسرطان في تدهور مستمر، خاصة مع تعمد إدارة سّجون الاحتلال المماطلة في نقله إلى المستشفى، منذ اعتقاله في 24 أيلول/ سبتمبر الماضي.

ويُعاني المعتقل الرفاعي (20 عامًا)، من بلدة كفر عين في رام الله، ويقبع في سجن "عوفر"، من الإصابة بسرطان القولون والغدد، وتؤكد التّقارير الطبيّة قبل اعتقاله أنّ وضعه الصحيّ خطير، وأنّه بحاجة إلى متابعة صحية حثيثة.

ولفت نادي الأسير إلى أنّ الرفاعي أسير سابق تعرض للاعتقال منذ أن كان طفلًا، وهذا الاعتقال الرابع بحقّه، وكانت المحكمة العسكرية للاحتلال مؤخرًا قد مددت اعتقاله حتى الرابع من كانون الثاني/ يناير 2023.

يذكر أنّ سلطات الاحتلال تعتقل في سجونها نحو 600 أسير مريض من بينهم نحو 200 أسير يعانون من أمراض مزمنة، من بينهم 24 أسيرًا ومعتقلًا على الأقل، يُعانون من السرطان، والأورام بدرجات متفاوتة.

#نادي الأسير #عاصف الرفاعي #السرطان

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