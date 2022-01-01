صفات تبعد الرجال عنكِ..

وكالات / سما /

قد تتساءلين في مرات عن الأسباب التي دفعت بشريككِ للتخلّي عنكِ. ولعل من بين هذه الأسباب صفات سلبيّة تتحلّين بها وتدعو للنفور منكِ.

هناك خمس صفات يكرهها الرجال في النساء وتدعو للنفور منهن، وبالتالي يجدر بهن الحذر منها. إليكِ 5 صفات يكرهها الرجل في المرأة:

1- التصنّع: هذه واحدة من الصفات التي يجدر بالنساء التخلّي عنها؛ ذلك أن الرجل أكثر ما ينفر من الفتاة المتصنعة التي لا تتصرّف على طبيعتها.

2- الانفتاح المبالغ فيه: أن تكون عقليّتكِ متفتحة، فهذا أمر مهم، لكن أن تبالغي في انفتاحكِ إلى حد مقلِق، فإن هذا من أكثر ما يثير قلق الرجل ويدفعه للابتعاد.

3- الكذب: تفقد المرأة مصداقيتها في عين الرجل بمجرد أن تبدأ في الكذب؛ ذلك أن الكذب لا يتوقف عند حد معيّن، بل يبقى مستمراً ويرمز في مرات كثيرة لعيوب أخرى وسلوكيات يجري الكذب بشأنها.

4- العصبية المبالغ بها: من أكثر الصفات التي تدفع الرجل للنفور والابتعاد؛ ذلك أنها تتنافى مع أبجديات الأنوثة، كما تقلِق الرجل منكِ.

5- الغرور: يخاف الرجال من المرأة التي تتصفّ بالغرور. لذا، تحاشي الوقوع في هذه الصفة وكوني متأكدة ألا يظهر أثرها في تصرفاتكِ؛ حتى لا تخسري الرجل الذي تحبين.

كوني نفسكِ دوماً وتصالحي معها وابتعدي عن التكلّف والتصنّع الذي يجعل من بقاء شريككِ مستحيلاً. كانت هذه الصفات التي لا يحبها الرجل في المرأة، بالإضافة لأي صفة أخرى تخبركِ حاستكِ السادسة أن الذوق العام وأصول اللياقة يرفضانها.