الديمقراطية: الزعنون قائد وطني أفنى حياته في خدمة قضية شعبه

رام الله / سما /

نعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الخميس، القائد الراحل المناضل سليم الزعنون "أبو الأديب" رئيس المجلس الوطني السابق، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، الذي انتقل إلى جوار ربه يوم أمس الأربعاء.

وبعث الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة، رسالة تعزية إلى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، ورئيس المجلس الوطني روحي فتوح، وعائلة الزعنون، معزياً برحيل المناضل (أبو الأديب).

وقال حواتمة: "أبو الأديب قائد وطني كبير، أفنى حياته في خدمة قضية شعبه، من مؤسسي حركة فتح، والحركة الوطنية الفلسطينية المعاصرة، احتل مكانته التي يستحقها، قائداً على رأس إحدى أهم مؤسسات منظمة التحرير، المجلس الوطني الفلسطيني، وقادها بجدارة، من موقعه الوطني في انتمائه إلى القضية الوطنية، متجاوزاً حدود الانتماء الضيق لصالح الانتماء غير المحدود، لفلسطين وحدها.

وقدم حواتمة تعازيه إلى الرئيس عباس، والمجلس الوطني، وحركة فتح، وعائلة الراحل الكبير، وإلى عموم أبناء شعبنا، مؤكداً أن ذكرى القائد أبو الأديب ستبقى خالدة في وجدان أبناء شعبنا ومناضليه.