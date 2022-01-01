صرف الدفعة النقدية الرابعة للأطفال المتضررين من الأزمات بالقطاع

غزة/ سما /

أعلن وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، الخميس، أن الوزارة وبالتعاون مع منظمة (يونيسف) ستباشر بصرف الدفعة الرابعة من المرحلة الثانية من برنامج المساعدة النقدية للأطفال في قطاع غزة بتمويل من الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية.

ويشمل البرنامج خمس دفعات شهرية، تستهدف 4350 طفلاً ينتمون لـ 1068 من الأسر الفقيرة والمهمشة المسجلة ضمن قاعدة بيانات الوزارة والتي تضررت بفعل التصعيد العدواني الإسرائيلي على قطاع غزة في أيار 2021، حيث بلغت قيمة الدفعة مليون و 200 ألف شيكل.

وصرح الشريكان أنه بإمكان الأسر المستفيدة استلام المساعدة النقدية من خلال نقاط التوزيع التابعة لشركة بال باي (Pal Pay) بدءاً من يوم الأحد الموافق 18 كانون الأول 2022.

كما أهاب الشريكان بأرباب الأسر المستفيدة إحضار الهوية الشخصية والرمز المكون من سبع خانات رقمية الذي سيتم تزويدهم به مسبقاً من خلال رسائل نصية تصلهم من منظمة اليونيسف على هواتفهم.

وأكد الطرفان على أهمية البرنامج من حيث للتخفيف من تأثير الأزمة كونه سيمكن الأطفال ضمن الأسر الفقيرة والمهمشة في قطاع غزة من تلبية احتياجاتهم الأساسية.