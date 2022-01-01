فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (هآرتس، يديعوت أحرنوت، ومعاريف) الصادرة اليوم الخميس.
* "هآرتس":
- المفتش العام للشرطة وجد نفسه في مواجهة مع الوزير القادم بن غبير على استقلال الشرطة
- المستشار القانوني للكنيست: المسؤول الوحيد عن الجيش هو وزير الأمن فقط
- قائد حرس الحدود أمير كوهين يدعم الجندي الذي قتل جنى زكارنة من جنين "تصرف بأخلاق وقيم"
- إسرائيل تلمح لإيران أنها ستحبط محاولات تهريب السلاح عن طريق مطار بيروت
- الشاباك يحقق مع موظف في مجلس محلي بدوي لأنه كتب ان إسرائيل تقتل الفلسطينيين بدم بارد
* "معاريف":
- في خطورة نادرة: رئيس أركان الجيش افيف كوخافي يعترف بتدمير شاحنة على الحدود العراقية السورية
- الأجهزة الأمنية: بيان كوخافي رسالة حول قوة الاستخبارات
- بن غبير ضد المفتش العام للشرطة: مواجهة مباشرة خلال بحث قانون بن غبير في الكنيست
- المستشار القانوني للكنيست: قانون درعي شخصي ويتعارض مع قانون الأساس للكنيست
- ليبرمان: أخشى على مستقبل إسرائيل التي تتحول إلى دولة شريعة يهودية
- مقتل رعد الزعبي من الناصرة في وضح النهار.. الضحية 103
* "يديعوت أحرونوت":
- مواجهة بين امبابي وميسي بعد فوز فرنسا على المغرب
- مواجهة مباشرة بين بن غبير والمفتش العام للشرطة حول قانون بن غبير الذي يمنح وزير الأمن القومي صلاحيات غير مسبوقة
- اليوم إقرار قوانين سموتريش ودرعي بالقراءة الأولى
- أحفاد الجيل الثالث لليهود سيحصلون على الإقامة وليس المواطنة كما طالبت الأحزاب الدينية التي تشكك بيهوديتهم
- الممثل العربي الحيفاوي سليم ضو أصبح نجما عالميا بعد مشاركته بمسلسل حول العائلة المالكة في بريطانيا