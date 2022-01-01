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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الخميس 15 ديسمبر 2022 11:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (هآرتس، يديعوت أحرنوت، ومعاريف) الصادرة اليوم الخميس.

* "هآرتس":

- المفتش العام للشرطة وجد نفسه في مواجهة مع الوزير القادم بن غبير على استقلال الشرطة

- المستشار القانوني للكنيست: المسؤول الوحيد عن الجيش هو وزير الأمن فقط

- قائد حرس الحدود أمير كوهين يدعم الجندي الذي قتل جنى زكارنة من جنين "تصرف بأخلاق وقيم"

- إسرائيل تلمح لإيران أنها ستحبط محاولات تهريب السلاح عن طريق مطار بيروت

- الشاباك يحقق مع موظف في مجلس محلي بدوي لأنه كتب ان إسرائيل تقتل الفلسطينيين بدم بارد

* "معاريف":

- في خطورة نادرة: رئيس أركان الجيش افيف كوخافي يعترف بتدمير شاحنة على الحدود العراقية السورية

- الأجهزة الأمنية: بيان كوخافي رسالة حول قوة الاستخبارات

- بن غبير ضد المفتش العام للشرطة: مواجهة مباشرة خلال بحث قانون بن غبير في الكنيست

- المستشار القانوني للكنيست: قانون درعي شخصي ويتعارض مع قانون الأساس للكنيست

- ليبرمان: أخشى على مستقبل إسرائيل التي تتحول إلى دولة شريعة يهودية

- مقتل رعد الزعبي من الناصرة في وضح النهار.. الضحية 103

* "يديعوت أحرونوت":

- مواجهة بين امبابي وميسي بعد فوز فرنسا على المغرب

- مواجهة مباشرة بين بن غبير والمفتش العام للشرطة حول قانون بن غبير الذي يمنح وزير الأمن القومي صلاحيات غير مسبوقة

- اليوم إقرار قوانين سموتريش ودرعي بالقراءة الأولى

- أحفاد الجيل الثالث لليهود سيحصلون على الإقامة وليس المواطنة كما طالبت الأحزاب الدينية التي تشكك بيهوديتهم

- الممثل العربي الحيفاوي سليم ضو أصبح نجما عالميا بعد مشاركته بمسلسل حول العائلة المالكة في بريطانيا

#الصحف الإسرائيلية

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