5 طرق للحفاظ على صحة الكلى

وكالات / سما /

يصيب مرض الكلى حوالي 1.7 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، وعندما يكون خطر الإصابة بأمراض الكلى أعلى، يجب على كل واحد منا اتخاذ خطوات نحو عيش حياة صحية، حيث تكون الوقاية دائمًا أفضل، وفى هذا التقرير نقدم نصائح للحفاظ على صحة الكلى، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

نصائح للحفاظ على صحة الكلى

1- لا تتناول المسكنات

الاستخدام طويل الأمد لأدوية مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية، والأسبرين، والأيبوبروفين، ونابروكسين الصوديوم، وغيرها يمكن أن يؤدي إلى تلف الكلى مباشرة ويؤدي إلى فشل كلوي لا رجعة فيه.

ينصح بتناول هذه الأدوية فقط إذا لزم الأمر، وجرب في الغالب العلاجات المنزلية الطبيعية لتسكين الآلام.

2- اجعل التمرين اليومي أولوية

يعد الانغماس في ممارسة التمارين الرياضية بانتظام أحد أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها من أجل صحة كليتيك من خلال القيام بذلك ، يمكنك تقليل خطر الإصابة بمرض الكلى المزمن.

من خلال ممارسة الرياضة ، يمكنك الحفاظ على التمثيل الغذائي في الجسم وضغط الدم وصحة القلب بشكل مثالي.

3- مراقبة مرض السكري وضغط الدم المرتفع

يعد مرض السكري وارتفاع ضغط الدم من الأسباب الرئيسية لتلف الكلى عندما ترتفع مستويات الجلوكوز في الدم أو عندما تظهر مشاكل ارتفاع ضغط الدم ، يتعين على الكلى العمل بجهد أكبر.

عندما يستمر هذا الجهد لسنوات، فإنه يؤدي إلى أضرار تهدد الحياة. لذلك ، قلل من جميع أنواع الأطعمة المصنعة والسكرية التي يمكن أن ترفع مستويات السكر والصوديوم لديك ، وانغمس في أنشطة تقليل التوتر لإدارة الإجهاد.

4- اشرب الكثير من الماء

إذا كنت تحافظ على هدفك المتمثل في شرب الكثير من الماء والحفاظ على رطوبتك، فقد يكون هذا أمرًا جيدًا لأنه يساعد على التخلص من الصوديوم والسموم من الكلى ومنع مشاكل حصى الكلى.

يساعد الماء الأوعية الدموية على الانفتاح والسماح بدورة دموية فعالة للكلى لتوصيل العناصر الغذائية الأساسية اشرب 1.5-2 لتر من الماء يوميًا.

حاول اتباع أسلوب حياة صحي ، حيث من الضروري الحفاظ على شكل جسمك وخلوه من الأمراض ستساعدك هذه الطرق الصحية على الوقاية من أمراض القلب وتلف الكلى وارتفاع ضغط الدم والسكري والسمنة.

5- اصنع عادات صحية وخيارات طعام صحي

يجب أن يكون اتباع نظام غذائي يحتوي على الخضار والفواكه والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان قليلة الدسم والصوديوم والكوليسترول المنخفض أولويتك الأولى.

مع اتباع نظام غذائي صحي ، يمكن أن تتجنب مشاكل أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والسمنة ومرض السكري ؛ من خلال القيام بذلك ، ستبقى كليتيك بصحة جيدة.

لا تدخن لأنه يمكن أن يزيد من مستويات ضغط الدم وخطر الإصابة بالنوبات القلبية ويؤثر على عملية ترشيح الكلى.