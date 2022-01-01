جوجل تعدّل متصفح Chrome وتقلل من استهلاكه للطاقة في الحواسيب

وكالات / سما /

أعلنت Google عن تحديث جديد للمتصفح كروم سيعمل على مصادقة المستخدمين بشكل أسرع مع الإنترنت، وسيقلل من استهلاك الطاقة للمتصفحات على أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة.

وأشارت جوجل إلى أن العديد من مستخدمي الإنترنت يعانون في بعض الأحيان من بطء التشغيل، خاصة إذا استخدموا أو فتحوا عدة صفحات وفتحوها في نفس الوقت، أو إذا كانت أجهزتهم أو أجهزتهم قديمة أو بها ذاكرة وصول عشوائية، لذا فإن التحديث الجديد مصمم ل اجعلها ممكنة. المتصفح كروم سيضمن أن المتصفح يعمل بشكل جيد مع أنواع مختلفة من الهواتف وأجهزة الكمبيوتر.

وللتعامل مع مشكلات الأداء البطيء، قدمت Google تحديثًا جديدًا كروم الطريقة ذاكرة الذاكرة المطور الذي يساعد على تقليل الضغط على المعالجات والذاكرة العشوائية على الأجهزة بحوالي 30٪، من خلال وضع بعض علامات التبويب في وضع “نشط” عند عدم استخدام المستخدم لها.