  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

فتوح يرحب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار السيادة الدائمة لشعبنا على موارده الطبيعية

الخميس 15 ديسمبر 2022 11:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

رحب رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة قرارا يؤكد السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية.
وأوضح فتوح، في بيان اليوم الخميس، أن هذا القرار يأتي بعد شهر من قرار اللجنة الرابعة التي صوتت عليه الأمم المتحدة وحاز على الأغلبية، وهي لجنة المساءلة السياسية الخاصة بإنهاء الاستعمار - للدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال: إن الأمم المتحدة لديها مئات القرارات لصالح فلسطين، فلا بد من موقف حاسم من الأسرة الدولية لمحاسبة الاحتلال الفاشي على انتهاك قرارات الأمم المتحدة، والبدء بتطبيقها على الأرض.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اعتمدت الليلة الماضية، بأغلبية ساحقة، قرار السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية.

وصوتت لصالح القرار 159 دولة، وامتنعت عن التصويت 10 دول، في حين عارضته 8 دول هي (دولة الاحتلال الإسرائيلي، الولايات المتحدة الأميركية، كندا، تشاد، جزر مارشال، ميكرونيزيا، بالو، وناورو).

#روحي فتوح #الأمم المتحدة

الأكثر قراءة اليوم

فرنسا تفوز على المغرب وتضرب موعدا مع الأرجنتين في نهائي كأس العالم

الإعلام الإسرائيلي يعلق على خطاب السنوار.. وعائلة هدار غولدن: تعرضنا لهجوم من حماس

مبادرة من القيادة الفلسطينية لإفساح المجال للرياضيين الروس بالمشاركة في أولمبياد باريس

وفاة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني السابق سليم الزعنون

شبتاي يعارض "قانون بن غفير "..

البرلمان الأوروبي يدعو لمؤتمر دولي لاستئناف مفاوضات حل الدولتين

يديعوت: 5 تحديات بالضفة قد تؤدي إلى أزمة بين حكومة نتنياهو وواشنطن

الأخبار الرئيسية

قذافي

سياسية أوروبية تكشف وتخرق الصمت الغربي بما فعله “الناتو” بالقذافي.. ثلاث ساعات من الأهوال

أردوغان: عرضت على بوتين عقد اجتماع ثلاثي يجمعنا بالرئيس السوري بشار الأسد

عائلة نزار بنات تقاضي السلطة الفلسطينية أمام الجنائية الدولية

مركز حقوقي يطالب السلطة بالكف عن "الاعتقال التعسفي" والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين

ux44o

مصادر عبرية تزعم : عرض حماس أمس جاء لهذا السبب ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم