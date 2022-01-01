"ثوري فتح" ينعى القائد الوطني الكبير سليم الزعنون

رام الله / سما /

نعى المجلس الثوري لحركة "فتح"، القائد الوطني الكبير، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني السابق، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، وأحد مؤسسي الحركة، سليم الزعنون (أبو الأديب)، الذي انتقل إلى جوار ربه، أمس الأربعاء، عن عمر ناهز 89 عاما.

وقال المجلس الثوري في بيان النعي: "رحل القائد الوطني الكبير والفارس والمؤسس في حركة فتح، الذي أفنى حياته مدافعاً عن قضية شعبه في كل المواقع والساحات وكان حارساً للحلم الوطني الفلسطيني حلم الدولة والخلاص من الاحتلال والعودة لكل فلسطيني تشرد عن وطنه، كان مقاتلاً بمبادئه وأخلاقه الوطنية عن وحدة شعبنا في إطار منظمة التحرير الفلسطينة بيت كل الشعب الفلسطيني في الوطن والمنافي سواء في إطار اللجنة المركزية لحركة فتح أو خلال رئاسته للمجلس الوطني الفلسطيني، لأنه آمن أن الوحدة هي شرط الانتصار، لقد خسرت فلسطين فارسا شجاعا قاتل على كل المنابر الفلسطينية والعربية والدولية".

وتقدم "ثوري فتح" بأحر التعازي القلبية إلى الرئيس محمود عباس، وأعضاء اللجنة المركزية، وكافة أطر الحركة، ولرفاق درب الراحل الكبير رئيس وأعضاء المجلس الوطني وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وإلى جماهير شعبنا الفلسطيني في كل مكان، وعائلة الفقيد وآل الزعنون، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.