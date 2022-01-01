  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

لهذه الاسباب اثارت قناة سويدية غضب إسرائيل !!!

الخميس 15 ديسمبر 2022 10:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لهذه الاسباب اثارت قناة سويدية غضب إسرائيل !!!



القدس المحتلة/ سما/

سادت حالة من الغضب في إسرائيل، بعدما نشرت قناة سويدية خريطة كتب عليها فلسطين وبجوارها العلم والمسجد الأقصى وقبة الصحرة بمدينة القدس، فيما اختفت الدولة العبرية تماما.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن القناة الخامسة أحدثت ضجة واسعة في الدولة الاسكندنافية بعد عرضها خارطة فلسطين ضمن مسابقة ترفيهية تبث عبر القناة.

وأوضحت أنه "في إطار نصف نهائي العرض الترفيهي على القناة، الذي أقيم (الإثنين)، تم نشر مسابقة تناولت الفنانة السويدية من أصول فلسطينية ليلى باغا ووالغرين (50 عاما).

وبحسب الصحيفة "عرضت القناة صورة للمغنية الفلسطينية بجانب خارطة لدولة إسرائيل مكتوب عليها "فلسطين" مع إضافة العلم الفلسطيني. وكان السؤال: ما هو موطن والد المغنية الشهيرة؟".

وظهر على الخريطة المدن العربية القديمة فقط، القدس، ويافا، وعكا، وحيفا، ورام الله، والناصرة، وغزة، وغيرها، فيما لم يكن هناك أثر لمدن إسرائيلية مثل تل أبيب على الخريطة.

وسارعت السفارة الإسرائيلية في السويد إلى نشر سؤال آخر وأربع إجابات محتملة، بشكل يشبه البرنامج الترفيهي، وقالت في تغريدة عبر تويتر: "ماذا يجب على القناة الخامسة ومنتج البرنامج أن يفعلوا عندما تعرض خريطة لا يوجد فيها أثر لإسرائيل؟: أولا التحقق من الجرافيك، ثانيا قضاء المزيد من الوقت في البحث، ثالثا الاعتذار، رابعا كل الإجابات صحيحة".

ورد منتج البرنامج على التغريدة باعتذار وكتب أنه سيتم تصحيح الخطأ في أسرع وقت ممكن. "لقد كان خطأ. سنصلحه في أقرب وقت ممكن. نأسف لحدوث ذلك".

وقال سفير إسرائيل في السويد، زيف نيبو كولمان، إن السفارة "دهشت لرؤية الخريطة في البرنامج، التي تم فيها محو دولة إسرائيل (..) لقد اخترنا القيام باستجابة تفاعلية جذبت انتباه المنتج وأسفرت عن تغطية متعاطفة في الصحافة السويدية".

الأكثر قراءة اليوم

فرنسا تفوز على المغرب وتضرب موعدا مع الأرجنتين في نهائي كأس العالم

الإعلام الإسرائيلي يعلق على خطاب السنوار.. وعائلة هدار غولدن: تعرضنا لهجوم من حماس

مبادرة من القيادة الفلسطينية لإفساح المجال للرياضيين الروس بالمشاركة في أولمبياد باريس

وفاة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني السابق سليم الزعنون

شبتاي يعارض "قانون بن غفير "..

البرلمان الأوروبي يدعو لمؤتمر دولي لاستئناف مفاوضات حل الدولتين

يديعوت: 5 تحديات بالضفة قد تؤدي إلى أزمة بين حكومة نتنياهو وواشنطن

الأخبار الرئيسية

قذافي

سياسية أوروبية تكشف وتخرق الصمت الغربي بما فعله “الناتو” بالقذافي.. ثلاث ساعات من الأهوال

أردوغان: عرضت على بوتين عقد اجتماع ثلاثي يجمعنا بالرئيس السوري بشار الأسد

عائلة نزار بنات تقاضي السلطة الفلسطينية أمام الجنائية الدولية

مركز حقوقي يطالب السلطة بالكف عن "الاعتقال التعسفي" والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين

ux44o

مصادر عبرية تزعم : عرض حماس أمس جاء لهذا السبب ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم