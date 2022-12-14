"Apple" تطرح خريطة جديدة كليا في الأراضي الفلسطينية

رام الله/ سما/

ابتداء من اليوم الخميس، يمكن للمستخدمين في الأراضي الفلسطينية تجربة خريطة Apple Maps الجديدة التي توفر تنقلاً أسرع وأكثر دقة، ورؤية شاملة للطرق والمباني والمعالم، ومعالم ثلاثية الأبعاد لمواقع مثل كنيسة المهد في بيت لحم.

وبالإضافة إلى الخريطة الجديدة، هناك العديد من الميزات الجديدة التي ستساعد المستخدمين على التنقل بسهولة واستكشاف العالم، ويشمل ذلك قدرة المستخدمين على الإبلاغ بأمان وسهولة عن حادث أو خطر أو موقع لفحص السرعة على طول طريقهم بمجرد إخبار Siri ”هناك حادث أمامنا“ أو”هناك شيء ما على الطريق“. كما يمكن للمستخدمين الإبلاغ عن انتهاء تأثير الحوادث المعروضة على الخريطة، كل ذلك مع الحفاظ على تركيزهم على الطريق.

يمكن للمستخدمين أيضاً مشاركة وقت وصولهم المقدر مع العائلة والأصدقاء وزملاء العمل بنقرة بسيطة أو من خلال طلب مشاركة وقت الوصول المقدر من Siri. ويمكن للمستلم متابعة الرحلة، وسيقوم تطبيق الخرائط بإرسال تحديثات له بتقدير معدل لوقت وصول المسافر في حالة حدوث تأخير كبير.

فيما يلي عرض لبعض الصور من الخريطة الجديدة التي يمكنك استخدامها في إعداد تقاريرك. يرجى إبلاغي إذا كان لديك أي أسئلة.