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"المحامين العرب" يطالب بفتح تحقيق مع الاحتلال على جرائمه ضد أطفال فلسطين

الأربعاء 14 ديسمبر 2022 11:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
"المحامين العرب" يطالب بفتح تحقيق مع الاحتلال على جرائمه ضد أطفال فلسطين



القاهرة/سما/

أدان الأمين العام لاتحاد المحامين العرب النقيب المكاوي بنعيسى، جريمة إعدام الاحتلال الإسرائيلي الطفلة جنى زكارنة وهي على سطح منزلها في جنين.

وقال بنعيسى في بيان له، اليوم الأربعاء، إن الاحتلال يواصل جرائمه الإرهابية ضد أطفال فلسطين بدم بارد، نتيجة صمت المجتمع الدولي الذي لا يحرك ساكنًا حيال جرائم الاحتلال شبه اليومية ضد الشعب الفلسطيني.

وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي الذي قتل مئات الأطفال الفلسطينيين دون تحقيق ومحاسبة يحاول التنصل من جريمته أمام العالم مدعيًا أن قتله للطفلة "جنى" حدث عن طريق الخطأ.

وأكد بنعيسى، أن "إدعاء ارتكاب هذه الجريمة عن طريق الخطأ هو بعينه جريمة، فإن لم تكن موجهة لقتل هذه الطفلة لكانت وجهت لقتل مواطن فلسطيني آخر، مما يؤكد استمرار الاحتلال الإسرائيلي على سياسة تصفية الشعب الفلسطيني بجميع مكوناته دون تفرقة بين ‏الأطفال والنساء والشيوخ والشباب وعلى مرأى ومسمع من المجتمع الدولي".

وطالب الأمين العام، منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" والمحكمة الجنائية الدولية بفتح  تحقيق مع الاحتلال الإسرائيلي لمحاسبته على جرائمه ضد أطفال فلسطين الأبرياء.

#المحامين العرب

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