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محكمة الاحتلال ترفض التماسا بخصوص هدم منزلي الشهدين عابد من كفر دان

الأربعاء 14 ديسمبر 2022 11:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
محكمة الاحتلال ترفض التماسا بخصوص هدم منزلي الشهدين عابد من كفر دان



القدس المحتلة/سما/

رفضت محكمة الاحتلال العليا، اليوم الأربعاء، التماسا قدمه مركز الدفاع عن الفرد (هموكيد)، ضد قرار هدم منزلي الشهيدين عبد الرحمن هاني عابد، وأحمد أيمن عابد، من بلدة كفر دان غرب جنين.

وقال هاني وأيمن عابد والدا الشهيدين إن مركز الدفاع عن الفرد في القدس، أبلغهما مساء اليوم، بقرار رفض المحكمة العليا الإسرائيلية للالتماس المقدم من المركز لوقف هدم منزلي الشهيدين عابد.

وكان الشهيدان عابد ارتقيا عند حاجز الجلمة شمال جنين، في الرابع عشر من أيلول/ سبتمبر الماضي.

وذكر عابد لـ"وفا"، إن منزليهما ملاصقات لمنزلي والديهما ويأويان 15 نفرا.

وكان المركز أبلغ عائلتي عابد بقرار سلطات الاحتلال، هدم منزلي الشهيدين عابد، في السابع والعشرين من شهر أكتوبر الماضي، ليقدم المركز بعدها التماسا لمحكمة الاحتلال العليا، ويرفض الالتماس

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#منزلي الشهيدين عبد الرحمن هاني عابد، وأحمد أيمن عابد

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