معايعة تطلق مشروعين للترويج السياحي الرقمي

رام الله/سما/

أطلقت وزيرة السياحة والآثار رولا معايعة مشروعين جديدين في مجال الإعلام السياحي الرقمي، وهما النسخة الأولى من مجلة فلسطين الايجابية السياحية، ومكتبة فلسطين الرقمية، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي وبتمويل من الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي.

وحضر الحفل ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين سفين كون بورغسدورف، ومدير الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في فلسطين آنيا غوم، وممثلو القطاع السياحي الفلسطيني الخاص والوكالة الألمانية والاتحاد الأوروبي والوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا"، وممثلون عن مجلة "وايد اويستر كرييتف" الذين أشرفوا ونفذوا المشروعين، بالإضافة الى مجموعة من الرياديين الفلسطينيين الذين تلقوا تدريبات في مجال الإعلام السياحي.

وأكدت معايعة أهمية هذه المشاريع في رقمنة العمل في مجال الترويج السياحي لفلسطين، حيث أصبحت التكنولوجيا أحد العوامل المهمة من أجل النجاح في التسويق الرقمي والمشاركة في المعارض السياحية الدولية.

وأضافت: "فلسطين كونها أحد أهم المقاصد السياحية على مستوى المنطقة، من المهم جدا أن تتبنى أنماط تكنولوجية جديدة وحيوية وفعالية في هذا المجال".

ولفتت وزيرة السياحة إلى أهمية هذه المشاريع لارتباطها بتدريب طواقم من الوزارة والقطاع الخاص على إعداد المحتوى السياحي الفلسطيني، والتركيز على التقدم التكنولوجي في مجال المحتوى الرقمي، خاصة أن المجلة الجديدة تروّج لفلسطين من خلال بوابة القدس، وإبراز أهم المعالم السياحية والثقافية في المدينة المقدسة.

وأشارت معايعة الى أن المجلة السياحية والمكتبة الرقمية ينفذان في إطار رؤية الوزارة في التوجه إلى الترويج الرقمي، حيث سبق وأطلقت وزارة السياحة والآثار المنصة الالكترونية الحكومية الأولى على مستوى فلسطين، والمختصة في مجال تجديد الترخيص للمهن السياحية التي تحتاج تجديد ترخيص سنوي من قبل الوزارة.

بدوره، أكد مدير عام التسويق السياحي في وزارة السياحة والآثار ماجد إسحق أن هذه المشاريع تمت بإشراف الوزارة، وبتنفيذ الشركة العالمية Wide Oyster Creative والوكالة الألمانية للتعاون الدولي وبدعم مشترك من الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي، وتهدف الى إيصال الرسالة الفلسطينية السياحية الايجابية لكافة أنحاء العالم.

وأشار إسحق الى أنه تم تدريب عدد من موظفي الوزارة ومن مؤسسات سياحية وإعلامية فلسطينية لإعداد هذ المجلة ضمن برنامج تدريبي استمر قرابة العام تضمن محاضرات مكثفة في مجال إنشاء المجلات ورواية القصص والكتابة الإبداعية والتصوير الفوتوغرافي والفيديو.