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"الاقتصاد" تحيل 9 مخالفين للنيابة العامة وضبط 64 طن منتجات تالفة

الأربعاء 14 ديسمبر 2022 08:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الاقتصاد" تحيل 9 مخالفين للنيابة العامة وضبط 64 طن منتجات تالفة



رام الله/سما/

 أحالت وزارة الاقتصاد الوطني، 9 مخالفين للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية خلال الشهر الماضي.

ونفذت طواقم حماية المستهلك التابعة للوزارة، وفق تقرير للوزارة، اليوم الأربعاء، 390 جولة تفتيشية، تم خلالها زيارة نحو 2811 منشأة عبارة عن مستودعات ومحالّ تجارية والعديد من المنشآت الغذائية للتأكد من صحة وسلامة السلع.

وضبط الطواقم خلال جولاتها الميدانية 64 طنا من المواد المنتهية والمخالفة للتعليمات الفنية الإلزامية أغلبها منتجات غير وطنية.

كما تعاملت الطواقم مع 63 شكوى تركزت حول ارتفاع أسعار بعض السلع وعدم إشهارها على المنتجات المعروضة في المحال التجارية.

وحذرت الإدارة العامة لحماية المستهلك كل من يخالف الشروط والمعايير والمقاييس الصحية والغذائية، داعية المواطنين الإبلاغ عن المخالفين عبر رقم 129

#وزارة الاقتصاد

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