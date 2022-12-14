منظمات استيطانية تدعو لاقتحام الأقصى خلال "عيد الأنوار"

القدس المحتلة/سما/

دعا اتحاد "منظمات الهيكل" أنصاره إلى اقتحام المسجد الأقصى على مدار أيام "عيد الأنوار الثمانية" والتي ستمتد ما بين الأحد 18-12 وحتى الاثنين 26-12-2022.

وكانت الحاخامية الرسمية بالتعاون مع "صندوق تراث الحائط الغربي" والبلدية في القدس قد نصبت صباح أمس الثلاثاء شمعدان الاحتفال المركزي في ساحة البراق ليصار إلى إشعال شمعاته في كل ليلة، وقد أعلنت الحاخامية الرسمية أن إشعال الشمعدان سيتم كل يوم في الساعة 4:30 مساء بتوقيت القدس.



ودعت جماعة "نساء لأجل الهيكل" المتطرفة المجتمع النسائي إلى أمسية دراسية ستقام في مستوطنة كريات أربع في مساء اليوم، ضمن التحضيرات لجماعات الهيكل لعيد الأنوار العبري لتنفيذ اقتحامات واسعة للأقصى والمسجد الإبراهيمي في الخليل ، وتتخلل الأمسية محاضرات تحث على اقتحام الأقصى، وتتحدث عن أهمية الهيكل المزعوم وارتباط عيد الأنوار العبري به.