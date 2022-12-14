النخالة يهاتف هنية مهنئاً بالذكرى الـ35 لانطلاقة حماس

غزة/سما/

أجرى الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين القائد زياد النخالة، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا بأخيه المجاهد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" اسماعيل هنية، بمناسبة الذكري الـ35 لانطلاقة حركة "حماس".

وقدم القائد النخالة خلال اتصاله التهاني والمباركات بالذكرى الـ 35 لانطلاقة حركة حماس، معرباً عن بالغ اعتزازه بما حققته حماس خلال مسيرتها الجهادية الزاخرة بالتضحيات.

وأحيت حركة حماس ذكري انطلاقتها الـ35، في مهرجان جماهيري حاشد نظمته على أرض الكتيبة غرب مدينة غزة، اليوم الأربعاء14/12/2022م، شارك فيه العشرات من أبناء شعبنا ومناصري الحركة، بالإضافة لممثلي الفصائل الفلسطينية وعلى راسها قادة حركة الجهاد الإسلامي، والتي ألقى عضو مكتبها السياسي الشيخ نافذ عزام كلمة الفصائل والقوى الوطنية والاسلامية.