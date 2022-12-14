" فتح" ترد على خطاب السنوار

غزة/سما/

رد المتحدث باسم حركة فتح منذر الحايك، على تصريحات رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيي السنوار خلال خطابه في مهرجان انطلاقة "حماس" الـ35 في أرض الكتيبة غرب مدينة غزة ظهر اليوم الأربعاء.

وقال الحايك :" نهنئ الإخوة في حركة حماس بذكرى الانطلاقة الـ "٣٥"، وندعو إلى مغادرة مربع الخلافات الوهمية وتجميع أوراق القوة الفلسطينية لمواجهة ما هو قادم من حرب معلنة من قبل حكومة التطرف ضد الشعب الفلسطيني".

وفي خطابه، قال السنوار: نحن لم نختلف استراتيجيًا مع فتح حين كانت تحمل راية الكفاح المسلح ولكن اختلافنا كان بسبب مسار التسوية والتنسيق.

وأَضاف:" السنوار: نحن على وفاق كامل مع كل من يحمل البندقية ليواجه الاحتلال".

وأحيت حركة حماس ذكري انطلاقتها الـ35، في مهرجان جماهيري حاشد نظمته على أرض الكتيبة غرب مدينة غزة، اليوم الأربعاء14/12/2022م، شارك فيه العشرات من أبناء شعبنا ومناصري الحركة، بالإضافة لممثلي الفصائل الفلسطينية وعلى راسها قادة حركة الجهاد الإسلامي، والتي ألقى عضو مكتبها السياسي الشيخ نافذ عزام كلمة الفصائل والقوى الوطنية والاسلامية.