هب الريح يمنح 34 منتسبا من أبناء المؤسسة الأمنية ميدالية المثابرة العسكرية

رام الله/سما/

- منَحَ وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، اليوم الأربعاء، في حفل عُقِدَ في مقر جهاز الأمن الوقائي برام الله، ميدالية المثابرة العسكرية، وذلك وفقاً للمرسوم الرئاسي بشأن الأوسمة والأنواط والميداليات المدنية والعسكرية لدولة فلسطين، للمتميزين من أبناء المؤسسة الأمنية والذين بلغ عددهم (34) منتسباً، وذلك بحضور عدد من قادة الأجهزة الأمنية وكبار الضباط فيها.

ويُعتبر هذا الحفل، وفق بيان لوزارة الداخلية، حدثاً سنوياً ينظم للسنة الثالثة على التوالي، ويستهدف تقدير المتميزين من ابناء المؤسسة الأمنية بهدف شكرهم وتشجيعهم وتحفيز زملائهم، من أجل ديمومة العمل والتطور في أدائهم المؤسسي وإنجازاتهم الفردية والجماعية، بما يضمن تطور المؤسسة الأمنية وزيادة رضا المواطن.