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تعليق الإعلام الإسرائيلي وعائلة هدار غولدن على خطاب السنوار

الأربعاء 14 ديسمبر 2022 04:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعليق الإعلام الإسرائيلي وعائلة هدار غولدن على خطاب السنوار



القدس المحتلة/سما/

علقت كل من وسائل الإعلام العبرية، وعائلة الضابط الإسرائيلي الأسير لدى حماس هدار غولدن، مساء اليوم الأربعاء، على خطاب يحيى السنوار قائد حركة حماس بغزة، الذي ألقاه خلال حفل انطلاقة الحركة الـ35 في ساحة الكتيبة.

وقال موقع حدشوت يسرائيل العبري :"كلام السنوار بأنهم سيجدون طريقة أخرى للإفراج عن الأسرى في حال لم يحصل أي تقدم في المفاوضات يعني أنهم سيسعون لتنفيذ المزيد من عمليات خطف الجنود.

من جانبه قال تسور غولدين شقيق هدار: المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لديه الوقت لإجراء مقابلة مع وسائل الإعلام، أليس لديه الوقت للتحدث مع عائلتي التي تعرضت لتوها لهجوم من قبل حماس؟ حتى الآن لم يتصل بنا أحد.

وقال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، اليوم الأربعاء، "إن قضية الأسرى البواسل هم محل إجماع وطني لدى المقاومة الفلسطينية".

وأمهل السنوار، خلال مهرجان ذكرى انطلاقة حركة حماس، العدو وقتاً محدوداً لإتمام صفقة تبادل وإلا سيتم غلق الملف بشكل نهائي والى أبد الآبدين

وأضاف: "سنوجد طريقة أخرى لتحرير أسرانا إذا لم يتحرك الاحتلال لاتمام صفقة تبادل أسرى".

ووجه رسالة لقادة الاحتلال قال فيها: "إننا لا نخشاكم ولا نحشى سياساتكم وقد أسقطنا حكوماتكم وقادرون على إسقاط المزيد وقبرنا قادتهم ولم تعجزوا مقاومتنا ولا شعبنا"

وأضاف: "️للاحتلال نقول سنأتيكم بطوفان هادر وبصواريخ دون عد وجنود دون حد وسنأتيكم بملايين من أمتنا مدًا بعد مد".

#يحيي السنوار #غزة #الاسرى الفلسطينيين

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