محافظ جنين يعلن عن إطلاق حملة "نحو حياة آمنة مطمئنة"

جنين/سما/

أعلن محافظ جنين أكرم الرجوب، اليوم الأربعاء، عن إطلاق حملة "نحو حياة آمنة مطمئنة" التي تنظمها وزارة الأوقاف بالشراكة مع المؤسسات الرسمية وتهدف إلى تحقيق الأمن الاجتماعي من خلال تعزيز الحس الوطني والأمن المجتمعي للمضي قدما نحو تسير عجلة التنمية والعدالة والسلم الأهلي، وترسيخ قيم التسامح والتلاحم التي دعا إليها الدين الاسلامي الحنيف لين أفراد المجتمع.

وثمن الرجوب جهود القائمين على الحملة، وأشاد بتكامل وتظافر الشركاء لتحقيق أهداف الحملة، مشيرا إلى أن شعبنا يمر بظروف عصيبة وتحديات تهدد أمننا الاجتماعي ونحن أحوج ما نكون في الوقت الحالي إلى تعزيز المفاهيم والقيم الوطنية والاجتماعية للحفاظ على النسيج الفلسطيني والسلم الأهلي.

بدورها، أشارت مديرة دائرة العمل النسائي في مديرية أوقاف جنين نسمة عساف، إلى أن الحملة تبدأ في شهر كانون الثاني من عام 2023 حتى نهاية شباط من العام نفسه، بالشراكة مع المؤسسات الرسمية الشريكة وهي: القضاء الشرعي، ودار الإفتاء، وجهاز الشرطة، وهيئة التوجيه السياسي والوطني، ومديرية التربية والتعليم، والجامعات. وتستهدف الحملة المواطنين من كلا الجنسين وفئات عمرية مختلفة بالتعاون مؤسسات المجتمع المحلي في محافظة جنين.

وأضافت عساف أن الحملة تعتمد على التوعية والوعظ من خلال عقد لقاءات ومحاضرات وانشطة في إطار المواضيع والقضايا التي تهم المجتمع المحلي وتؤثر في قيمه وسلوكه لتشكيل وعي مجتمعي بناء .