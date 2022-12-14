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بالصور... كتائب القسام تكشف عن سلاح الجندي "هدار جولدن"

الأربعاء 14 ديسمبر 2022 02:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالصور... كتائب القسام تكشف عن سلاح الجندي "هدار جولدن"



غزة / سما /

كشفت كتائب الشهيد عزالدين القسام، اليوم الأربعاء، مفاجأة من العيار الثقيل، خلال مهرجان انطلاقة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الـ35، في ساحة الكتيبة الخضراء غرب غزة.

وكشفت كتائب القسام خلال مهرجان انطلاقة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الـ35 عن صور بندقية الضابط الصهيوني "هدار جولدن".

وقالت الكتائب بأن تاريخ 01/08/2014 شهد على خيبة جيش العدو الصهيوني عندما فُقدَ الاتصال بالضابط "هدار جولدن"؛ مؤكدةً بأنه كان موصولًا بالأبطال المظفرين الغانمين.

وكشفت الكتائب بأن بندقية الضابط والتي تحمل الرقم (42852351) اغتنمها مجاهدو القسام أثناء عملية أسر الضابط هدار جولدن، لتكون هذه إشارة على خيبة جيشهم وعلى ما يمتلكه مجاهدونا من رصيدٍ في هذا الملف المهم.

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#كتائب القسام #جولدن هدار #هدار جولدن

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