السنوار في انطلاقة حماس: نمهل الاحتلال وقتا محدودا لإتمام صفقة تبادل وإلا سنغلق هذا الملف الى الابد

غزة / سما/



قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، اليوم الأربعاء، "إن قضية الأسرى البواسل هم محل إجماع وطني لدى المقاومة الفلسطينية".

وأمهل السنوار، خلال مهرجان ذكرى انطلاقة حركة حماس، العدو وقتاً محدوداً لإتمام صفقة تبادل وإلا سيتم غلق الملف بشكل نهائي والى أبد الآبدين

وأضاف: "سنوجد طريقة أخرى لتحرير أسرانا إذا لم يتحرك الاحتلال لاتمام صفقة تبادل أسرى".

ووجه السنوار التحية والسلام للمرابطين على الحدود ومرابض الدفاع الجوي وكل ثغر، وكذلك على العرين وأسود العرين الذي بات فكرة وعقيدة وسلوك، والأبطال في جنين وحارة الياسمينة وكل مخيماتنا والقدس وبلداتها وقراها.

وأوضح، أن الحركة لم تختلف يوما مع حركة فتح حينما كانت ترفع لواء الكفاح المسلح، وأن حماس على وفاق كامل وتنسيق مع كل من يحمل البندقية

وشدد السنوار على أن حملة الاعتقالات الأخيرة في الضفة مؤشر على أن قيادة التنسيق الأمني مصرة على السير في النفق المظلم.

ودعا خلال كلمته، قيادة السلطة لتنفيذ قرارات المجلس المركزي وعلى رأسها وقف التنسيق الأمني.