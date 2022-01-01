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وفاة والد الفنان حاتم العراقي بعد عامين من رحيل والدته

الأربعاء 14 ديسمبر 2022 01:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة والد الفنان حاتم العراقي بعد عامين من رحيل والدته



وكالات / سما /

أعلنت وسائل إعلام عراقية وفاة والد الفنان حاتم العراقي وذلك بعد رحيل والدته قبل عامين وشهور قليلة.

وفي سياق متصل من المقرر أن يحيي الفنان حاتم العراقي حفل رأس السنة في اربيل العراق بتاريخ 25 ديسمبر الجاري، وحتى الآن لم يتم الإعلان عن ما إذا كان سيقوم حاتم باحياء الحفل أم سيعتذر بسبب هذا الظرف الطارئ.

بدأ حاتم العراقي في تحقيق نجاح كبير في عالم الفن بعدد من الاغنيات التي طرحها  ومنها " شغلتوني، فدوة لك، عذبيني، تصبح على حب" وغيرها.

ولد حاتم العراقي في بغداد، لعائلة مكونة من ستة أولاد وبنتين وعمل حاتم كبائع نفط، بدأ بالغناء وهو في المدرسة، ثم غنى في الأفراح بدأت مشواره في أواخر عام 1990.

#حاتم العراقي

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