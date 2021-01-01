ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى سويا في مسلسل "ضرب نار"

وكالات / سما /

تجسد النجمة ياسمين عبد العزيز دور فتاة من شبرا بينما يقدم النجم أحمد العوضى دور شاب صعيدى من سوهاج يحضر إلى القاهرة يدعى جابر أبو شديد، وذلك ضمن أحداث مسلسلهما الجديد "ضرب نار" الذى انطلق تصويره هذا الأسبوع ومقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، ويقابل العوضى ياسمين وتحدث بينهما العديد من المواقف وتنشأ بينهما حكاية تكشفها الحلقات.

مسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك في بطولته سهير المرشدى، هدى الأتربى، إيمان السيد، بدرية طلبة، تامر نبيل، أحمد عبد الله محمود، تيسير عبد العزيز، وعدد آخر من الفنانين ويسجل العمل التعاون الثالث بين ياسمين والعوضى في الدراما بعدما قدما سوياً مسلسلى "لآخر نفس" و"اللى مالوش كبير".

وكان أحمد العوضى قد نشر صورتين بشخصيته من مسلسل "ضرب نار" عبر حسابه الرسمي بموقع الصور "إنستجرام"، وظهر مرتديا جلباب صعيدى في أرض زراعية، وعلق قائلًا: "الكوماندا جابر أبو شديد ابن سوهاج والخزنداريه..حق الرجال ميباتش..ضرب نار".

وغاب ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى عن المشاركة فى دراما رمضان الماضى، بعدما قدما مسلسل "اللى مالوش كبير" فى 2021 وشارك فى بطولته خالد الصاوى، دينا فؤاد، خالد سرحان، أحمد سعيد عبد الغنى، دنيا عبد العزيز، محمود حافظ، هدى الاتربى، عايدة رياض، أحمد الرافعى، فتوح أحمد، ايمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله محمود، صبا الرافعى، محمود ياسين جونيور، بسنت النبرواى وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى.