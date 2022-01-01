5 أطعمة ضارة لمرضى السكر

وكالات / سما /

كثير من الناس يعتبرون السكر فقط هو المسئول عن مرض السكري ويتجاهلون الأطعمة الأخرى التي يفضلونها والتي يستهلكونها بشكل منتظم، والتي يمكن أن تحتوى على السكر بشكل خفى أو الدقيق المكرر الذى يرفع معدل السكر في الدم، في هذا التقرير نتعرف على الأطعمة التي قد تضر مريض السكر، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

ليس السكر فقط، فهناك العديد من المواد الغذائية التي تزعج مستوى السكر في الدم في الجسم إذا كنت مصابًا بمرض السكري، فأنت بحاجة إلى معرفة الأطعمة الأخرى التي تزيد نسبة السكر في الدم:

الوجبات الخفيفة المعبأة

الوجبات الخفيفة المعبأة من المساهمين الرئيسيين في مرض السكري إنها مصنوعة من الدقيق المكرر وترفع بسرعة مستويات السكر في الدم في الجسم.

اقرأ دائمًا محتوى الكربوهيدرات في تلك العبوات ولكن احذر من أن بعض الوجبات الخفيفة قد تحتوي على كربوهيدرات أكثر مما هو مذكور في العبوة.

إذا كان لديك الرغبة في تناول وجبة خفيفة بين الوجبات، فقم بتناول حفنة من المكسرات بدلاً من ذلك.

الفواكه المجففة

تحتوي الفواكه بالفعل على نسبة كبيرة من السكر تحتوي المجففة على شكل أكثر تركيزًا من السكر.

يمكن لمثال بسيط أن يوضح لك كيف تحتوي أشكال الفواكه المجففة على المزيد من الكربوهيدرات فيها ويحتوي الزبيب المجفف على 115 جرامًا من الكربوهيدرات وهي نسبة أعلى بكثير من نفس الكمية من العنب.

إذا كنت تحب تناول الفواكه المجففة أو إذا كانت الفواكه المجففة هي المصدر الوحيد لاستهلاك الفاكهة، فاختر الفواكه منخفضة السكر.

عصير الفواكه

في حين أن الفواكه بكميات معتدلة مفيدة لمرض السكري، يجب عدم تناول عصائر الفاكهة بعناية.

تمامًا مثل الفواكه المجففة، تحتوي عصائر الفاكهة أيضًا على كمية مركزة من سكر الفاكهة مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم بسرعة.

على الرغم من أن عصائر الفاكهة مليئة بالفيتامينات والمعادن، إلا أن الكمية العالية من السكر تجعلها غير مناسبة لمرضى السكر.

الأطعمة المقلية

الأطعمة المقلية مليئة بالسعرات الحرارية التي يمكن أن تجعل مستوى السكر في الدم مرتفعاً.

تؤدي هذه الأطعمة في البداية إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم، وبما أن الدهون تستغرق وقتًا أطول للهضم ، فإنها تحافظ على ارتفاع مستوى السكر في الدم.

ليس فقط الدهون ، فهي محملة أيضًا بالدهون غير المشبعة التي تسبب أمراضًا أخرى أيضًا.

الكربوهيدرات المصنعة

يجب تجنب الكربوهيدرات المكررة مثل الخبز الأبيض والمواد الغذائية المحضرة منها بأي ثمن تحتوي هذه الأطعمة على نسبة منخفضة من الألياف وتؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم لدى مرضى السكر.

اختر البدائل الصحية والطبيعية لهذه اختر أطعمة الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات الموسمية.

كثير من الناس يعتبرون السكر فقط هو المسئول عن مرض السكري ويتجاهلون الأطعمة الأخرى التي يفضلونها والتي يستهلكونها بشكل منتظم، والتي يمكن أن تحتوى على السكر بشكل خفى أو الدقيق المكرر الذى يرفع معدل السكر في الدم، في هذا التقرير نتعرف على الأطعمة التي قد تضر مريض السكر، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

ليس السكر فقط، فهناك العديد من المواد الغذائية التي تزعج مستوى السكر في الدم في الجسم إذا كنت مصابًا بمرض السكري، فأنت بحاجة إلى معرفة الأطعمة الأخرى التي تزيد نسبة السكر في الدم:-

الوجبات الخفيفة المعبأة

الوجبات الخفيفة المعبأة من المساهمين الرئيسيين في مرض السكري إنها مصنوعة من الدقيق المكرر وترفع بسرعة مستويات السكر في الدم في الجسم.

اقرأ دائمًا محتوى الكربوهيدرات في تلك العبوات ولكن احذر من أن بعض الوجبات الخفيفة قد تحتوي على كربوهيدرات أكثر مما هو مذكور في العبوة.

إذا كان لديك الرغبة في تناول وجبة خفيفة بين الوجبات، فقم بتناول حفنة من المكسرات بدلاً من ذلك.

الفواكه المجففة

تحتوي الفواكه بالفعل على نسبة كبيرة من السكر تحتوي المجففة على شكل أكثر تركيزًا من السكر.

يمكن لمثال بسيط أن يوضح لك كيف تحتوي أشكال الفواكه المجففة على المزيد من الكربوهيدرات فيها ويحتوي الزبيب المجفف على 115 جرامًا من الكربوهيدرات وهي نسبة أعلى بكثير من نفس الكمية من العنب.

إذا كنت تحب تناول الفواكه المجففة أو إذا كانت الفواكه المجففة هي المصدر الوحيد لاستهلاك الفاكهة، فاختر الفواكه منخفضة السكر.

عصير الفواكه

في حين أن الفواكه بكميات معتدلة مفيدة لمرض السكري، يجب عدم تناول عصائر الفاكهة بعناية.

تمامًا مثل الفواكه المجففة، تحتوي عصائر الفاكهة أيضًا على كمية مركزة من سكر الفاكهة مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم بسرعة.

على الرغم من أن عصائر الفاكهة مليئة بالفيتامينات والمعادن، إلا أن الكمية العالية من السكر تجعلها غير مناسبة لمرضى السكر.

الأطعمة المقلية

الأطعمة المقلية مليئة بالسعرات الحرارية التي يمكن أن تجعل مستوى السكر في الدم مرتفعاً.

تؤدي هذه الأطعمة في البداية إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم، وبما أن الدهون تستغرق وقتًا أطول للهضم ، فإنها تحافظ على ارتفاع مستوى السكر في الدم.

ليس فقط الدهون ، فهي محملة أيضًا بالدهون غير المشبعة التي تسبب أمراضًا أخرى أيضًا.

الكربوهيدرات المصنعة

يجب تجنب الكربوهيدرات المكررة مثل الخبز الأبيض والمواد الغذائية المحضرة منها بأي ثمن تحتوي هذه الأطعمة على نسبة منخفضة من الألياف وتؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم لدى مرضى السكر.

اختر البدائل الصحية والطبيعية لهذه اختر أطعمة الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات الموسمية.