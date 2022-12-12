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الزهار: سنواصل الضغط بكل قوة من أجل إنجاز صفقة أحرار ثانية مشرفة

الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 08:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
الزهار: سنواصل الضغط بكل قوة من أجل إنجاز صفقة أحرار ثانية مشرفة



غزة/سما/

أكّد عضو المكتب السياسي لحركة حماس د.محمود الزهار، مساء يوم الثلاثاء، على أنّ قضية الأسرى وتحريرهم من أهم أولويات حركة حماس منذ نشأتها.

وقال الزهار، في حديثٍ لقناة "الأقصى": "لن نخذل الأسرى في تحريرهم من سجون الاحتلال"، لافتاً  إلى أنّ خروج أسير واحد من سجون الاحتلال هو مكسب كبير، وسنعمل على تحريرهم في صفقة أحرار ثانية مشرفة.


وأضاف: "أنّ تحرير الأسرى دين في أعناقنا وسنعمل بكل السبل على تحريرهم"، مُشيراً إلى أنّ ما يجري في الضفة هو استنساخ طبق الأصل لما جرى في غزة قبل دحر الاحتلال منها.


وتابع: "سيخرج الاحتلال من الضفة كما اندحر من قطاع غزة"، موضحًا أنّه كلما زادت قوة الأسرى كلما زادت قوة المفاوض لإطلاق سراحهم.

وأكمل الزهار: "هناك وسائل متعددة للضغط على الاحتلال لإطلاق سراح أسرانا"، وسنواصل الضغط بكل قوة من أجل إنجاز صفقة وفاء أحرار ثانية مشرفة".

#محمود الزهار

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