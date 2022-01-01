هنية يهاتف مزهر مهنئًا الجبهة الشعبية في ذكرى انطلاقتها

غزة/سما/

هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ظهر الثلاثاء، الرفيق جميل مزهر نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، حيث قدم له التهنئة في ذكرى انطلاقتها.

وقال رئيس الحركة خلال الاتصال إن قيادة وكوادر حركة حماس في الداخل والخارج تتقدم للجبهة الشعبية وأمينها العام الأسير القائد أحمد سعدات وقادتها وكوادرها الجبهة بالتهنئة الحارة في ذكرى انطلاقة الجبهة، مشيداً بمسيرتها النضالية والكفاحية وتاريخها الذي سطرته بالتضحيات والبطولات، وحفاظها على خطها الثابت في مسيرة المقاومة وحقوق وثوابت شعبنا الفلسطيني.

وأكد هنية أن العمل على إطلاق سراح الأسرى من سجون الاحتلال على رأس سلم أولويات وأجندة المقاومة، مضيفاً أن حماس عملت ومازالت بجانب الجبهة الشعبية على طريق المقاومة والتحرير، وستمضي العلاقة في إطار تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية والعودة والاستقلال واستعادة حقوقه كاملة.

من جانبه أعرب الرفيق مزهر عن شكره وتقديره للاتصال، معبراً عن اعتزازه بالعلاقة مع حماس، مقدماً التهنئة للحركة في ذكرى انطلاقتها الـ35، لافتاً إلى أن حركة حماس شكلت إضافة نوعية في العمل الوطني، مؤكدا على العلاقة الراسخة بين الفصيلين.