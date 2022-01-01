المرور بغزة تصدر تنويهاً مهماً للسائقين

غزة/سما/

أصدرت إدارة المرور والنجدة – الشرطة، في قطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء، تنويهاً مهماً إلى السائقين والمواطنين بشأن إغلاق عدد من الشوارع غداً الأربعاء.

وقالت الشرطة في التنويه : نعلمكم بوجود إغلاق لعدد من الشوارع في مدينة غزة ومنع دخول المركبات فيها يوم غد الأربعاء، في الفترة ما بين الساعة 8:00 صباحاً وحتى 4:00 عصراً؛ وذلك بسبب وجود فعالية في ساحة الكتيبة، على النحو الآتي:

1️⃣ مفترق "الصناعة" شرقاً حتى دوار "الحسبة" على ساحل البحر غرباً.

2️⃣ مفترق "حيدر عبد الشافي" شمالاً حتى مفترق "برج الرياض" قبل دوار "أبو مازن" جنوباً.

3️⃣ مفترق "شركة الاتصالات" شمالاً حتى "محطة فارس" جنوباً. شاكرين تعاونكم