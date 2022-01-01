مصرع مواطنة في حادث سير ذاتي جنوب الخليل

الخليل/سما/

لقيت مواطنة (26 عاما) مصرعها، مساء اليوم الثلاثاء، جراء حادث سير ذاتي وقع على طريق طاروسة، جنوب الخليل.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، في بيان صحفي، أن مركبة غير قانونية انقلبت على طريق طاروسة بمدينة دورا جنوب الخليل، الأمر الذي أدى لإصابة مواطنة بجروح بالغة الخطورة نقلت إثرها إلى مستشفى دورا الحكومي، حيث أعلن الأطباء عن وفاتها لاحقا.

وأضاف ارزيقات أنه تم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على ملابساته، وناشد المواطنين بضرورة عدم قيادة المركبات غير القانونية لما تشكله من خطورة على حياتهم.

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