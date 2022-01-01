  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مصرع مواطنة في حادث سير ذاتي جنوب الخليل

الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 04:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع مواطنة في حادث سير ذاتي جنوب الخليل



الخليل/سما/

 لقيت مواطنة (26 عاما) مصرعها، مساء اليوم الثلاثاء، جراء حادث سير ذاتي وقع على طريق طاروسة، جنوب الخليل.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، في بيان صحفي، أن مركبة غير قانونية انقلبت على طريق طاروسة بمدينة دورا جنوب الخليل، الأمر الذي أدى لإصابة مواطنة بجروح بالغة الخطورة نقلت إثرها إلى مستشفى دورا الحكومي، حيث أعلن الأطباء عن وفاتها لاحقا.

وأضاف ارزيقات أنه تم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على ملابساته، وناشد المواطنين بضرورة عدم قيادة المركبات غير القانونية لما تشكله من خطورة على حياتهم.

ـــ

#الخليل

الأكثر قراءة اليوم

صحفي إسرائيلي: هكذا قتلت الفتاة جنى زكارنة.. وعمها يكشف تفاصيل

صورة : وسيم يوسف يتخلّى عن “لحيته الدينيّة” ويظهر “بنيو لوك” شبابي وقصّة عصريّة

سوناك يتعهد بعرقلة الطلب الفلسطيني للحصول على رأي محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي

مقتل أسير محرر في جريمة إطلاق نار بمدينة كفر قاسم

ارتفاع في سعر صرف الدولار

بن غفير يعقب على بيان الادارة الأمريكية حول استشهاد الطفلة جنى زكارنة

النقب: مطاردة بوليسية لمركبتين واعتقال 5 مشتبهين بخطف شخص

الأخبار الرئيسية

1-63

أكبر صحيفة إسبانية: "فلسطين تلعب المونديال"

Screenshot_60

العمل بغزة تُوقّع اتفاقية لافتكاك شهادات الطلبة الجامعية

نيويورك تايمز: الفلسطينيون سيدفعون ثمن عودة نتنياهو إلى السلطة

بن غفير يعقب على بيان الادارة الأمريكية حول استشهاد الطفلة جنى زكارنة

تقديم مشروع قانون لعودة المستوطنين إلى بؤرة "حومش"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم