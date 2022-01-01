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تفاصيل اجتماع غنيم مع ممثلة منظمة "اليونيسيف"

الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 04:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل اجتماع غنيم مع ممثلة منظمة "اليونيسيف"



رام الله/سما/

 بحث رئيس سلطة المياه مازن غنيم، في مكتبه برام الله، اليوم الثلاثاء، مع ممثلة منظمة اليونيسيف في فلسطين لوتشيا ألمي، والوفد المرافق لها، تطورات العمل في البرامج والمشاريع الجاري تنفيذها من قبل سلطة المياه والممولة من منظمة اليونيسيف، والتي تعكس احتياجات قطاع المياه في الضفة وغزة، الى جانب تقييم الخطة السنوية الحالية والمشاريع التي سيتم تضمينها في خطة العام القادم.

حيث عبرت السيدة إلمي في بداية اللقاء عن تقديرها للإنجاز الذي حققته سلطة المياه في انجاح المؤتمر العربي الرابع والذي حظي باهتمام ومتابعة من الشركاء، وهذا يعكس قدرة وجهد سلطة المياه في طرح قضايا مختلفة ذات اهتمام مشترك في منبر واحد.

كما تطرقت المي الى جهود سلطة المياه الحثيثة في متابعة وتطوير قطاع المياه لخدمة جميع التجمعات، ما دفع منظمة اليونيسيف للتوجه خلال خططها المقبلة للعمل في مناطق أخرى الى جانب المناطق المصنفة "ج".

وناقش اللقاء جملة من القضايا مثل تطورات العمل في مشروع تأهيل شبكة مياه يطا، وكذلك محطة التحلية محدودة الحجم في جنوب قطاع غزة والاحتياجات اللازم تأمينها لضمان العمل فيها وتشغيلها بكفاءة، إضافة الى مناقشة مشاريع مستقبلية جديدة كالدراسات التي يتم العمل عليها بين الجانبين، مثل حساسية المصادر ومتابعة المشاريع المتعلقة بالمناخ الاخضر.

كما أكدت ألمي، أهمية مشاركة سلطة المياه في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه والمنوي عقده في مدينة نيويورك في شهر آذار من العام المقبل.

من جانبه أكد غنيم، أهمية البرامج والمشاريع الاستراتيجية المدعومة من قبل منظمة اليونيسيف وتركيزها العمل على الجوانب الفنية والتشغيلية لما لها من أثر كبير في ديمومة الخدمة، مثمنا التنسيق والتعاون والشراكة القائمة بين الطرفين.

#مازن غنيم

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