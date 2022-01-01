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الجامعة العربية ترحب باعتماد الأمم المتحدة قرارات اللجنة الرابعة الخاصة بفلسطين

الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 04:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجامعة العربية ترحب باعتماد الأمم المتحدة قرارات اللجنة الرابعة الخاصة بفلسطين



القاهرة/سما/

 رحب الأمين العام المساعد، رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، سعيد أبو علي، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارات اللجنة الرابعة الخاصة بالقضية الفلسطينية والجولان العربي السوري المحتل، موجها التحية للدول التي صوتت لصالح تلك القرارات والتي وقفت مع العدل والحق واحترام القانون.

وأشاد أبو علي، في تصريح له اليوم الثلاثاء، بتمديد ولاية وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" لثلاث سنوات مقبلة وفقا للقرار المعنون "مساعدة اللاجئين الفلسطينيين" والذي أعتمد بأغلبية 157 صوتا لصالح القرار، والمتضمن في فقرته السادسة تمديد ولاية الأونروا حتى نهاية يونيو 2026، داعيا الدول المانحة لأن ينعكس تصويتها على تمديد ولاية الوكالة في تقديم الدعم المالي للأونروا وتوقيع اتفاقيات تمويل متعددة السنوات معها لتمكينها من القيام بمهامها وتقديم خدماتها الأساسية لأكثر من 5.7 مليون لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمس.
وأكد الأمين العام المساعد، أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ستستمر في دعم "الأونروا" وتعزيز الشراكة بينهما لتمكينها من القيام بمهام ولايتها وفقا لتفويضها الأممي، مشددا على أن الوكالة قوية وقادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه أكثر من 5.7 مليون لاجئ فلسطيني هي صمام أمن واستقرار للمنطقة والعالم.

كما دعا إلى ضرورة تكثيف الجهود الدولية الفعلية لإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة في العودة والحرية والاستقلال، داعيا الجمعية العامة للأمم المتحدة لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار قرارها الهام بشأن نظر محكمة العدل الدولية في الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين المعترف بها دوليا والعضو المراقب بالأمم المتحدة، مؤكدا أنه قد آن أوان إنهاء الاحتلال وانفاذ قرارات الشرعية الدولية.

#الجامعة العربية

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